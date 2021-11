Violenza sulle donne: “un’emergenza nell’emergenza”. Domani la Giornata Internazionale

“Un’emergenza nell’emergenza”, così è stato definito l’aumento della violenza sulle le donne durante la pandemia, a cui si affiancano le difficoltà dei minori che vivono all’interno di realtà violente e quelle dei gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, come le donne migranti e con disabilità, o appartenenti a realtà sociali ed economiche svantaggiate.

Violenza sulle le donne, alcuni numeri dell’emergenza

Secondo le rilevazioni Istat, pubblicate in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne di domani (25 novembre), nei primi nove mesi del 2021 sono sono state 12.305 le richieste di aiuto delle vittime al “1522”, tramite chiamata telefonica o via chat (15.708 nel 2020 e 8.647 nel 2019).

I dati evidenziano, dunque, che le misure restrittive alla mobilità, adottate per il contenimento della pandemia, hanno amplificato nelle donne la paura per la propria incolumità. Nei primi nove mesi del 2020 si è osservato, infatti, un aumento delle segnalazioni di violenza in cui la vittima si è sentita in pericolo di vita per sé o per i propri cari (3.583 contro 2.663 nel 2019). Al contrario, la riduzione delle restrizioni negli stessi mesi del 2021 ha portato a una diminuzione delle segnalazioni di violenza in cui la vittima percepiva pericolo imminente (2.457 nel 2021).

Aumentano i casi di femminicidio, secondo i dati che emergono dal report sugli omicidi volontari aggiornato settimanalmente dal servizio analisi della Polizia Criminale. Su un totale di 263 omicidi volontari compiuti in Italia dal 1° gennaio al 21 novembre 2021, 109 hanno riguardato donne. Di questi, 93 sono avvenuti in ambito familiare-affettivo e, in particolare, 63 per mano del partner o dell’ex partner. Numeri che in percentuale mostrano un aumento consistente delle vittime di genere femminile (+8%) rispetto allo stesso periodo del 2020.

In crescita anche tutti i delitti commessi in ambito familiare-affettivo che passano da 130 a 136 (+5%). Anche in questo caso è significativo l’aumento delle vittime donne (+7%), e tra queste quelle uccise per mano del partner o dell’ex partner (+7%).

Violenza contro le donne (estratto infografica Istat)

Forte la risposta dei Centri antiviolenza nonostante la pandemia e i ritardi burocratici nell’arrivo dei fondi. Proprio nel mese di marzo 2020 si riscontrano le percentuali maggiori di erogazione dei servizi che caratterizzano la fase iniziale della presa in carico: ascolto, accompagnamento nel percorso di allontanamento dalla violenza, pronto intervento e messa in sicurezza fisica, sostegno all’autonomia e alla ricerca del lavoro, supporto per cercare un alloggio e orientamento ad altri servizi offerti dalla rete dei Centri.

Sono oltre 15 mila le donne che nel 2020 hanno iniziato il percorso personalizzato di uscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza che aderiscono all’Intesa Stato Regioni.

Più del 90% delle donne, circa 13.700, si è rivolta a un CAV per la prima volta proprio nel 2020. Il 5,6% di queste ha iniziato il percorso di uscita dalla violenza a marzo e il 15% lo ha fatto tra aprile e maggio, superando le restrizioni previste a causa dell’emergenza sanitaria. Gli interventi in emergenza sono stati infatti più frequenti in questi tre mesi.

Le iniziative per la Giornata internazionale

Tante le iniziative organizzate in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Componi la LIBERTÀ è la campagna lanciata da D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), che sarà attiva fino al 28 novembre 2021. Creata in collaborazione con un gruppo di studentesse e studenti del corso magistrale di Art Direction & Copywriting del Politecnico di Milano – l’iniziativa sottolinea l’importante azione di supporto a tutte le donne che vivono in una situazione di maltrattamento o violenza per riconquistare le libertà sottratte e sostenerle nella ricomposizione la propria vita.

Inviando un SMS si possono donare 2 euro, mentre con una telefonata da numero fisso si possono donare 5 o 10 euro. I proventi della campagna andranno a implementare il Fondo AUTONOMIA di D.i.Re, dedicato al sostegno delle donne nella fase di uscita da case rifugio e percorsi. Con questo Fondo la Rete sostiene le donne nelle loro spese per l’autonomia abitativa, l’autoimprenditorialità, la gestione di figlie e figli. È un supporto sempre molto importante, a volte indispensabile.

Anche ActionAid aderisce alla Giornata. Questa sera, presso lo spazio RED Feltrinelli Brera, avrà luogo l’evento organizzato dall’Organizzazione in collaborazione con laF e Next Studios per presentare in anteprima il progetto digitale “Quello che è – Nessuno escluso”. Dopo il lancio, avvenuto lo scorso 18 novembre a Roma, la campagna #Call4Margherita arriva, dunque, nel cuore di Milano, per stimolare nuove riflessioni sul tema. L’evento, che vedrà il cartone della pizza #Call4Margherita come protagonista, sarà l’occasione per esplorare parole che identificano atteggiamenti positivi necessari per un mondo più inclusivo, in contrapposizione a parole e atteggiamenti nocivi e discriminatori.

Per dire “no alla violenza” di genere arriva anche una lunga “sciarpa di parole”. Auser Toscana invita a pensare e scrivere una parola che possa descrivere quello che rappresenta il 25 Novembre. Una sola parola. Si inizia domani e si chiude il 31 gennaio 2022. Le parole, inviate a ufficiostampa@auser.toscana.it, diventeranno una “sciarpa” per abbracciare chi si oppone alla violenza di genere.

Alla Giornata aderisce anche il Gruppo FS Italiane e domani, 25 novembre, le facciate di Villa Patrizi, Sede centrale di FS in Piazza della Croce Rossa, e delle sedi di Ferservizi e di Italferr, si tingeranno di arancione, colore simbolo scelto dall’UN Women per un futuro senza violenza.