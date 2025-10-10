WhatsApp “sfida” Meet e Zoom, al via le chiamate programmate

WhatsApp lancia le chiamate programmate. L’app di messaggistica annuncia la novità direttamente dagli smartphone degli utenti: è la possibilità di programmare le chiamate, sfruttando l’applicazione non solo per chiamare i gruppi in tempo reale ma anche per pianificare l’incontro. Un servizio che di fatto porta WhatsApp sul terreno di Meet e Zoom.

Riunire il gruppo con le chiamate programmate

“Ora riunire il tuo gruppo è facile grazie alle chiamate programmate – informa WhatsApp annunciando la novità – Imposta l’invito, controlla le risposte e preparati a chattare, tutto in pochi tocchi”.

Bisogna toccare sulla tab delle chiamate e cliccare su Programma chiamata. Qui si può inserire una descrizione dell’incontro, facoltativa, e decidere l’orario di fine chiamata. Si può inoltre scegliere il tipo di chiamata (se video o chiamata vocale).

La funzione è disponibile sia per singoli che per interi gruppi. E ci sarà una notifica che avvisa quando sta per iniziare la conversazione.

WhatsApp aveva annunciato la nuova funzione di programmazione delle chiamate a metà agosto. Ora, attraverso il canale ufficiale, ha ricordato la possibilità di sfruttare l’app non solo per le chiamate in tempo reale ma anche per le chiamate programmate. Con questa novità WhatsApp scende dunque sul terreno di Meet e Zoom, usate per le riunioni da remoto, che si sono affermate soprattutto dalla pandemia, quando gli incontri online hanno permesso di mantenere i contatti a distanza e organizzare riunioni, seminari e meeting di lavoro. Una modalità di comunicazione che si è affermata sia nel lavoro sia nella formazione.