Come fare per… risparmiare un po’ in vacanza nonostante i rincari (Foto PIxabay)

Anche quest’anno le vacanze estive si preannunciano più costose rispetto al passato. I rincari riguardano praticamente tutti gli aspetti del viaggio: dagli alberghi all’affitto dell’ombrellone, dai ristoranti ai traghetti per le isole, dalle autostrade fino ai voli, con aumenti che arrivano a segnare un +20% rispetto all’estate precedente. Di fronte a questa situazione, molti italiani potrebbero decidere di rinunciare a partire o di ridurre il numero di giorni di ferie. Tuttavia, con alcuni semplici accorgimenti riassunti in 10 punti dall’Unione Nazionale Consumatori (UNC) , è possibile godersi le meritate vacanze senza spendere una fortuna.

I dieci consigli di UNC

Innanzitutto, la flessibilità può essere un ottimo alleato per risparmiare. Chi può evitare di partire in alta stagione, in particolare ad agosto, dovrebbe considerare di farlo. Le ferie in agosto sono spesso obbligate, ma anche in questo caso, essere flessibili sulle date di partenza e ritorno può fare una grande differenza. Partire durante la settimana invece che nel fine settimana, ad esempio, può comportare un notevole risparmio sui costi dei trasporti e degli alloggi.

Un altro modo per ridurre le spese è utilizzare le piattaforme online che segnalano le tratte aeree più economiche. Queste spesso comportano qualche scalo in più, ma i risparmi possono essere significativi. Inoltre, prestare attenzione ai costi aggiuntivi imposti dalle compagnie aeree, come quelli per i bagagli o la scelta del posto a sedere, può fare la differenza. Rinunciare a qualche extra non rovinerà certo le vacanze, ma permetterà di risparmiare parecchio.

Un trucco meno noto ma molto efficace è invece quello di utilizzare la modalità di navigazione in incognito quando si cercano voli o alloggi online. I siti di prenotazione possono riconoscere i visitatori di ritorno e aumentare i prezzi se rilevano che sono interessati a un determinato volo o hotel. Utilizzando la navigazione in incognito, è possibile evitare di essere tracciati e trovare offerte migliori.

Occhio ai prezzi: risparmiare sul “pre-vacanza”

Le spese pre-partenza sono un’altra area in cui è possibile risparmiare. Spesso, senza rendercene conto, spendiamo già prima di iniziare le vacanze, soprattutto in luoghi come aeroporti, stazioni, e autogrill, dove tutto è molto più costoso. Evitare di fare colazione o pranzo in questi posti portandoci un panino e una borraccia d’acqua può fare una grande differenza, soprattutto per le famiglie numerose.

Anche scegliere modalità di trasferimento e alloggi alternativi può portare a notevoli risparmi. Utilizzare treni locali o bus anziché mezzi più costosi e considerare alloggi diversi dai tradizionali hotel, come case vacanza o alberghi diffusi nei piccoli borghi, può essere una scelta vincente. Oltre a risparmiare, si ha l’opportunità di vivere un’esperienza più autentica e immersiva.

Durante la vacanza, inoltre, è importante controllare le spese quotidiane per evitare di esagerare con shopping, souvenir, e cene fuori. Annotare le spese giornaliere, magari utilizzando una delle tante app disponibili, aiuta a mantenere il budget sotto controllo. Impostare un budget specifico e provare a rispettarlo può sembrare una piccola cosa, ma ha un grande impatto sul bilancio complessivo della vacanza.

Trick sul risparmio: tra doggy bag e stabilimenti balneari

Mangiare nei ristoranti può rappresentare una spesa significativa, soprattutto nei luoghi turistici. Optare per locali leggermente fuori mano, frequentati dalla gente del posto, può essere più conveniente e spesso garantisce una qualità superiore. Inoltre, prenotare tramite app che offrono sconti e non esitare a chiedere una doggy bag per portare via il cibo avanzato, può aiutare a ridurre i costi.

In spiaggia, gli stabilimenti balneari possono essere molto costosi. Informarsi sulle tariffe e magari prenotare solo per qualche giorno per valutare se ci si trova bene è una buona strategia. Portarsi cibo e bevande da casa invece di acquistarli al bar del lido può ridurre ulteriormente le spese. Quando si arriva in una nuova località, è utile informarsi sulle promozioni offerte dalle amministrazioni locali. Spesso ci sono offerte per risparmiare sul pernottamento, sulle visite a musei o su attività all’aperto. Queste promozioni possono fare una grande differenza sul costo totale della vacanza.

Infine, quando si viaggia all’estero, è fondamentale prestare attenzione ai costi per il cambio valuta, i prelievi al bancomat e le tariffe per telefonate e internet. Informarsi prima di partire su dove cambiare denaro a condizioni vantaggiose o su quale scheda SIM acquistare può evitare spiacevoli sorprese e costi imprevisti.

Seguendo questi piccoli consigli, è possibile ridurre sensibilmente le spese delle vacanze senza rinunciare al piacere di un meritato riposo!

