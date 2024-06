Conoscere i propri diritti durante le vacanze: il Centro Europeo Consumatori Italia offre consigli utili

Come fare per... Conoscere i propri diritti durante le vacanze (Foto Pixabay)

Con l’estate alle porte, è fondamentale essere ben informati sui propri diritti durante il periodo delle vacanze per evitare potenziali problemi al momento della prenotazione del viaggio. Nell’ambito di una conferenza stampa, il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC), punto di contatto italiano della rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net), ha illustrato come prevenire inconvenienti comuni legati ai viaggi.

Nell’ultimo anno il CEC ha gestito oltre 10.000 richieste d’ informazioni e reclami transfrontalieri da parte di consumatori di tutta Italia e di altri Paesi dell’Unione Europea, nonché di Islanda, Norvegia e Regno Unito. Molti di questi riguardavano proprio il settore dei viaggi e delle vacanze. Nel 2023 ben 2.665 richieste e reclami sono stati registrati relativamente ai servizi di trasporto, di cui 2.310 riguardanti i viaggi in aereo. Il volume delle richieste di consulenza pervenute al CEC è stata elevato anche nei settori delle prenotazioni di alloggi e dell’autonoleggio, con rispettivamente 666 e 617 richieste e reclami.

Prenotazione di alloggi: attenzione agli intermediari

Per quanto riguarda gli alloggi, molti consumatori si rivolgono a piattaforme online specializzate, preferendo spesso appartamenti per vacanze. È importante ricordare che i contratti stipulati con privati, a differenza di quelli con professionisti, non sono regolati dalla normativa a tutela dei consumatori.

I portali di prenotazione, essendo intermediari, sono responsabili solo del processo di prenotazione e del pagamento, ma non dei reclami relativi ai difetti di conformità dell’alloggio.

Gli appartamenti per vacanze spesso non dispongono di una reception aperta 24 ore su 24, e un ritardo imprevisto nell’arrivo può comportare l’impossibilità di effettuare il check-in, un aspetto di cui molti non sono pienamente consapevoli.

Anche la prenotazione di voli su piattaforme online non sempre è la scelta migliore. Tra i problemi comuni rilevati dal CEC si annoverano informazioni poco chiare, costi aggiuntivi nascosti, difficoltà di contatto e complicazioni nella gestione delle modifiche o dei rimborsi.

In molti casi, sia le piattaforme che le compagnie aeree si rifiutano di fungere da interlocutore principale, lasciando i consumatori in una situazione di incertezza. Per evitare queste difficoltà, si consiglia di prenotare i voli direttamente sui siti ufficiali delle compagnie aeree.

I diritti dei passeggeri in Europa

I regolamenti europei sui diritti dei passeggeri offrono una protezione importante in caso di inconvenienti durante il viaggio, come ritardi o cancellazioni. I viaggiatori hanno diritto all’informazione, all’assistenza, a compensazioni pecuniarie e possono scegliere tra il rimborso del biglietto o il trasporto alternativo gratuito in caso di servizi di trasporto cancellati.

Prenotare un pacchetto turistico offre una tutela giuridica più ampia rispetto alla prenotazione di vacanze individuali. I viaggiatori che scelgono un pacchetto turistico stipulano un contratto con l’organizzatore della vacanza, che è responsabile dell’intera realizzazione del viaggio.

Le informazioni precontrattuali devono essere precise e complete, e in caso di fallimento o insolvenza, i viaggiatori vengono rimborsati tramite un’assicurazione obbligatoria. Inoltre, è garantita la possibilità di riprenotare gratuitamente. In caso di pericolo o circostanze eccezionali nel luogo di destinazione, è prevista la cancellazione gratuita.

Conoscere i propri diritti e informarsi adeguatamente prima di prenotare una vacanza è essenziale al fine di evitare problemi che possano rovinare un piacevole viaggio.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!