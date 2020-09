Anziani, in Europa vaccinati contro l’influenza 4 su 10

In Europa circa il 41% degli anziani risultano vaccinati contro l’influenza secondo l’Eurostat. In Italia questa percentuale raggiunge il 52,7%. Forti le differenze nazionali

Anziani e copertura vaccinale antinfluenzale in Ue

Quanti anziani si vaccinano in Europa contro l’influenza? In media poco più di 4 su 10 anche se con forti differenze nazionali. Nell’Unione europea il 41,4% delle persone di età pari o superiore a 65 anni si è vaccinata contro l’influenza nel 2018. L’Italia si colloca sopra la media europea, col 52,7% di anziani vaccinati, anche se non ai primissimi posti.

Del resto le differenze sono molte: si va da una copertura vaccinale di quasi sette anziani su dieci a una inferiore al 10% a seconda dei paesi europei.

Over 65 vaccinati contro l’influenza, la fotografia dell’Eurostat

I dati sono dell’Eurostat e sono relativi al 2018, su 23 Stati membri per i quali sono disponibili informazioni recenti. E servono a inquadrare meglio il tasso di vaccinazione europeo per la popolazione di età pari o superiore ai 65 anni, chiamata quest’anno a vaccinarsi contro l’influenza stagionale ancor più del passato per la presenza della pandemia da coronavirus e la duplice esigenza di evitare l’eventuale sovrapposizione delle due patologie e di aiutare i medici a distinguere i sintomi, spesso sovrapponibili.

La copertura vaccinale degli anziani riflette differenze nazionali che rispecchiano anche le diverse politiche sulla messa a disposizione dei vaccini antinfluenzali, spesso mirati alla popolazione anziana e alle fasce di cittadini a rischio. In media in Europa risultano vaccinati poco più di 4 over 65 su dieci, con notevoli differenze da Stato a Stato.

La percentuale di persone di 65 anni e più vaccinate contro l’influenza è infatti di quasi 7 persone su 10 (69%) in Irlanda; percentuali leggermente inferiori si riscontrano nei Paesi Bassi (63%), in Portogallo (61%, dati 2017) e in Belgio (59%).

Sopra il 50% di vaccinati over 65 ci sono Grecia, Spagna, Italia, Svezia, Danimarca, Malta e Francia.

Nella parte inferiore della classifica, invece, meno del 10% della popolazione anziana risulta vaccinata contro l’influenza in Lettonia (8%) e percentuali molto basse ci sono in Estonia, Slovacchia, Slovenia e Lituania.