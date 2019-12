Arrivano le feste… l’influenza va verso il picco. Quasi un milione di persone colpite dall’inizio della sorveglianza

Nella settimana dal 2 all’8 dicembre l’incidenza totale dell’influenza è di 2,88 casi per mille assistiti. Colpiti soprattutto i bambini al di sotto dei 5 anni. Si va verso il picco con quasi un milione di persone colpite dall’inizio della sorveglianza

Si va verso il picco dell’influenza e verso il milione di persone colpite dall’inizio del periodo di sorveglianza. E per queste settimane i più colpiti sono i bambini di età inferiore ai cinque anni. Nella settimana che va dal 2 all’8 dicembre 2019 l’incidenza totale è pari a 2,88 casi per mille assistiti.

Il bollettino Influnet

Sono i dati del bollettino Influnet, la sorveglianza sentinella della sindrome influenzale che è coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il sostegno del Ministero della Salute. La rete si avvale del contributo dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dei referenti presso le Asl e le Regioni. L’obiettivo della rete è quella di descrivere i casi di sindrome influenzale e stimarne l’incidenza settimanale durante la stagione invernale, in modo da determinare l’inizio, la durata e l’intensità dell’epidemia.

I più colpiti sono ora i bambini

Quale dunque l’ultimo aggiornamento? Si va verso il picco.

«In Italia, la circolazione virale inizia ad intensificarsi e la curva epidemica delle sindromi simil-influenzali si avvicina alla soglia epidemica che determina l’inizio del periodo epidemico».

L’incidenza è ora di 2,88 casi per mille assistiti e sono colpiti soprattutto i bambini sotto i cinque anni. Nel dettaglio, rileva Influnet, nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 6,64 casi per mille assistiti; nella fascia di età 5-14 anni a 2,87; nella fascia 15-64 anni a 3,07; mentre tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni l’incidenza è ora di 1,46 casi per mille assistiti

Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 174.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 887.000 casi. Si va dunque verso il milione di persone colpite dall’influenza dall’inizio della sorveglia. La soglia epidemica è stata superata in Piemonte, Lombardia, P.A. di Trento, Friuli V.G., Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Sicilia.