Arsenico inorganico nel cibo, Efsa conferma i timori per la salute

L’esposizione dei consumatori all’arsenico inorganico attraverso i cibi “desta preoccupazioni per la salute”. È la conclusione cui è giunta l’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in base all’ultima valutazione del rischio da arsenico inorganico effettuata dall’Autorità.

L’arsenico, spiega l’Efsa, è un contaminante largamente diffuso, sia in natura che come risultato di attività dell’uomo. Si presenta in varie forme, a seconda della sua struttura chimica. In tema di arsenico inorganico, spiega l’Efsa, “sono i cibi la principale fonte di esposizione per la popolazione europea in genere”.

I principali alimenti all’origine dell’esposizione sono il riso e i prodotti a base di riso, i cereali e i prodotti a base di essi. Contribuisce all’esposizione anche l’acqua potabile benché – aggiunge l’Efsa – “i tenori in arsenico siano generalmente bassi in Europa”.

Arsenico inorganico e rischi per la salute

Spiega l’Autorità che “l’assunzione prolungata di arsenico inorganico è stata associata a una serie di effetti nocivi sulla salute, tra cui alcune forme di cancro”. L’effetto nocivo più rilevante, rileva l’Efsa, è l’aumento dell’incidenza di tumori della pelle associati all’esposizione all’arsenico inorganico. Gli esperti sono giunti alla conclusione che proteggersi dal cancro della pelle può prevenire anche altri effetti potenzialmente nocivi.

Per valutare sostanze genotossiche e cancerogene presenti accidentalmente nella filiera alimentare, l’Efsa applica il calcolo del cosiddetto margine di esposizione (MOE ) per i consumatori ossia il rapporto tra due fattori: il quantitativo al quale si osserva un effetto nocivo di piccola entità ma comunque misurabile e il livello di esposizione di una data popolazione alla sostanza in esame. “Un MOE basso corrisponde a un rischio maggiore rispetto a un MOE alto – spiega l’Autorità – Sulla base di dati tratti da studi sull’uomo, un MOE pari o inferiore a 1 corrisponderebbe a un livello di esposizione all’arsenico inorganico collegabile a un aumento del rischio di cancro della pelle”.

Negli adulti i MOE si attestano su valori bassi e variano tra 2 e 0,4 per i consumatori medi e tra 0,9 e 0,2 per i forti consumatori. Gli esperti hanno perciò concluso che ciò prospetta un problema per la salute.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!