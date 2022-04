Aspetti da considerare se si vuole optare per i servizi di psicoterapia online

La pandemia ha aggiunto stress e preoccupazioni alla vita delle persone. La mancanza di certezze in relazione alla fine dell’emergenza, le difficoltà economiche, il distanziamento sociale: tutte cause di pensieri negativi che a lungo andare possono creare situazioni che non possono che essere approcciate attraverso l’aiuto di uno specialista. Le restrizioni presenti in qualsiasi nazione hanno dato una spinta non da poco alla nascita e alla successiva affermazione di servizi di terapia psicologica online come quelli offerti da Serenis, che permettono di ottenere il supporto di psicologi preparati, senza il bisogno di recarsi presso il classico studio professionale. Ecco alcuni aspetti da considerare se si sta prendendo in considerazione l’idea di optare per questo tipo di percorso di cura.

Svolgimento delle sedute

La terapia svolta in maniera virtuale può essere condotta al telefono o in videoconferenza attraverso lo schermo del proprio pc. Avere dei device all’altezza e una connessione di qualità, permette di garantire un delle immagini perfette senza pregiudicare la resa sonora e senza incidere quindi sulla comunicazione. Da non sottovalutare neppure i requisiti tecnici che la piattaforma deve offrire per garantire la privacy e la sicurezza dei collegamenti. E rimanendo su questo tema, bisogna tenere in considerazione che parlare attraverso uno schermo comporta delle limitazioni in termini di valutazione di aspetti comunicativi non verbali, che per ovvi motivi possono essere intercettati soltanto in maniera limitata, e che nelle sedute svolte esclusivamente via telefono sono addirittura assenti.

Comodità

La terapia online è dal punto di vista della comodità la scelta ottimale per le persone che hanno una vita contrassegnata da mille impegni che non permettono di recarsi presso lo studio di uno psicologo. Basterà infatti accendere il proprio terminale e collegarsi all’orario prestabilito, senza doversi mettere in mezzo al traffico e senza fare i salti mortali per fare tutto quello che si doveva fare durante la giornata.

Ma questo tipo di servizio è comodo anche per quelle categorie di soggetti che per un motivo o per l’altro hanno delle difficoltà a spostarsi dal proprio domicilio. Parliamo ad esempio di quelle persone affette da problemi motori, ma anche di quelle che vivono lontano dalla città e che non dispongono di un mezzo proprio o di servizi di mobilità pubblica all’altezza della situazione.

Efficacia

Negli ultimi anni sono stati condotti parecchi studi che hanno dimostrato che la terapia online è in grado di garantire gli stessi risultati di una terapia classica per tutta una serie di condizioni che riguardano la salute mentale, tra le quali ritroviamo i disturbi d’ansia e la depressione. La scelta di questo tipo di approccio, a parte le indiscutibili comodità a livello logistico, dipendono da scelte meramente personali. Parlare con un specialista comodamente dal proprio ambito familiare, permette di aprirsi in maniera più naturale, ridimensionando la riluttanza iniziale ad esporre i propri problemi, con impatto diretto sulle tempistiche della terapia e sulla efficacia. La teleterapia ha inoltre il merito di ridurre il peso dello stigma che spesso allontana le persone da un percorso di cure che potrebbe migliorare la propria qualità di vita.

Costi

Da questo punto di vista, strategie promozionali a parte, un servizio di psicoterapia online ha sostanzialmente gli stesso costi di un percorso svolto in maniera classica. I pacchetti offerti variano da piattaforma a piattaforma e possono ricomprendere abbonamenti di vario tipo con durate differenti, o singole sedute, queste ultime utili per comprendere se questo tipo di approccio risulta essere congeniale alle proprie necessità. Ovviamente le prime opzioni risultano essere più convenienti. Meglio scegliere siti che permettono di cambiare lo psicologo nel caso in cui non si riesca ad instaurare un rapporto stretto che permetta un’apertura totale su aspetti rilevanti nell’ottica dell’efficacia del percorso intrapreso.

