Borracce, Unione Nazionale Consumatori: Istituzioni intervengano sulle certificazioni

Prosegue la campagna #occhioallaborraccia di Unione Nazionale Consumatori, volta ad indagare le abitudini di consumo degli italiani rispetto alle borracce e ad informare e sensibilizzare consumatori e Istituzioni, anche in merito all’esigenza di una normativa più specifica che garantisca la sicurezza di questi prodotti.

L’associazione segnala, in particolare, una scarsa consapevolezza dei consumatori sull’utilizzo delle borracce, emersa da un’indagine realizzata con Euromedia Research, e una recente indagine dell’Università La Sapienza di Roma da cui risulta il rilascio chimico-fisico di elementi metallici da alcuni di questi prodotti. Inoltre, evidenzia UNC, “nessun marchio CE o indicazioni che si tratta di prodotti a contatto con gli alimenti appaiono sulla maggior parte dei prodotti in commercio”.

A seguito di queste rilevazioni, l’Associazione ha scritto al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo norme più stringenti sulla commercializzazione delle borracce.

“I consumatori hanno bisogno di garanzie su quello che acquistano, soprattutto se si tratta di prodotti a contatto con gli alimenti. Per questo abbiamo scritto al Ministero della Salute e dello Sviluppo Economico chiedendo norme più stringenti sulla commercializzazione delle borracce. – Dichiara Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori –

Dona sottolinea, quindi, la necessità di predisporre anche per le borracce indicazioni adeguate che garantiscano sulla qualità del prodotto.

“Non riusciamo a capire perché nessuno controlli che le borracce siano messe in vendita con un’adeguata indicazione come tutti i prodotti a contatto con gli alimenti (cosiddetti Moca) – afferma l’avvocato Dona – il che non dà ai consumatori alcuna certezza sulla qualità dei materiali utilizzati e l’eventualità che rilascino elementi potenzialmente dannosi per la salute, come ha evidenziato un recente studio dell’Università La Sapienza di Roma sul rilascio chimico-fisico di elementi dalle borracce”.