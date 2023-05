Cannabis Legale: cosa dice la legge

Dal 2006 in Italia hanno reso legale l’uso terapeutico della cannabis, se acquistata in farmacia e con ricetta medica, ma il suo uso ricreativo è ancora considerato illegale, nonostante le molte pressioni da parte di associazioni e gruppi

La cannabis, a lungo considerata una sostanza illegale e pericolosa, è stata oggetto di discussioni sempre più frequenti, soprattutto negli ultimi periodi, per quanto riguarda la sua legalizzazione.

Questo perché, oltre al suo utilizzo ricreativo, questa si è rivelata estremamente utile a livello terapeutico e medico, per combattere disturbi legati all’umore, al dolore o altre tipo di patologie, anche neurologiche.

Dal 2006 in Italia hanno reso legale l’uso terapeutico della cannabis, se acquistata in farmacia e con ricetta medica, ma il suo uso ricreativo è ancora considerato illegale, nonostante le molte pressioni da parte di associazioni e gruppi.

Ad oggi ancora non si è arrivati a una svolta in merito alla normativa, ma trattamenti specifici della pianta della cannabis hanno comunque potuto portare anche in Italia erba legale al 100%, acquistabile anche senza ricetta.

Cosa dice la legge in merito alla cannabis?

La prima legge italiana in merito alle droghe è stata la Iervolino-Vassalli, che faceva una distinzione tra droghe leggere e pesanti per le sanzioni e concedeva una dose media giornaliera per il “fine personale”.

Questa normativa ha subito immediatamente delle modifiche e nel 1993 venne infine abrogato il carcere per l’utilizzo personale.

Un’ulteriore modifica è stata apportata nel 2006, con la legge Fini-Giovanardi, che alzò le pene previste per il reato di spaccio, considerato tale dal momento in cui si superava il “quantitativo massimo riferibile ad uso esclusivamente personale”, fissato per i 5 grammi lordi di prodotto.

Nel 2014 la legge Fini-Giovanardi è caduta, considerata anticostituzionale, ma non per il contenuto, tanto quanto per le modalità con cui questa legge arrivò all’approvazione. Ad ogni modo, dal 2006 risulta essere perciò possibile e legale comprare cannabis dalle farmacie solo se si è in possesso di ricetta medica ed è finalizzata ad uso terapeutico.

Ma non è esattamente così semplice, in quanto è necessario, appunto, avere il consenso dello Stato e del medico, cosa che arriva sempre molto di rado.

Dal 2016, però, la produzione di cannabis ha avuto un evoluzione e oggi è possibile acquistarla sia per scopo terapeutico, ma anche ricreativo, in maniera assolutamente legale.

Cos’è l’erba legale?

Chiamata anche cannabis light, questa tipologia di canapa è formata prevalentemente da CBD e livelli di THC entro i limiti di legge, cosa che le permette di non essere considerata droga e rientrare perfettamente nei limiti.

Cercando di spiegare meglio, la cannabis è formata da due sostanze prevalenti:

CBD , cannabidiolo, una sostanza che ha effetto rilassante ed è la principale responsabile di tutti i suoi effetti benefici.

THC, il tetraidrocannabinolo, la sostanza che ha invece l’effetto psicotropo tipico di questa pianta.

Secondo la normativa, il THC deve rientrare entro massimo lo 0.6 per essere considerato legale, perché il suo effetto risulta così essere praticamente inesistente. La cannabis light, perciò, non ha effetti psicotropi e, rientrando nei limiti di legge, è considerata legale.

In conclusione

La legalizzazione della cannabis è ancora un argomento dibattuto in Italia. Considerata illegale per i suoi effetti psicotropi, la legge si è sempre evoluta in merito, a volte contraddetta, ma ancora non sembra essere riuscita ad arrivare a una normativa definitiva.

Attualmente, la cannabis viene ancora considerata illegale tranne che in due casi specifici: l’uso a scopo terapeutico, con ricetta rilasciata dal medico, o dal 2016 l’acquisto di erba legale CBD.

