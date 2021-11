Centri massaggio, controlli del Nas: irregolarità nel 15% delle strutture controllate

Centri massaggio ed estetici nel mirino dei controlli del Nas. Il 15% dei centri massaggio ispezionati sono stati trovati irregolari. 11 strutture sono state chiuse. Fra le violazioni, quelle relative alla normativa anti-Covid ma non solo. A Roma un negozio annesso a un centro estetico aveva cosmetici con una concentrazione di metalli pesanti fino a sette volte superiori ai limiti di legge. In provincia di Pavia, c’erano lavoratrici senza green pass. A Cagliari due centri massaggio orientali versavano in uno stato di vero degrado.

Centri massaggio, irregolarità nel 15% delle strutture

Il Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno condotto in tutta Italia una campagna di controlli presso centri massaggio ed estetici, per verificare la corretta erogazione dei servizi e l’osservanza delle misure di contenimento anti-COVID.

Sono stati ispezionati 785 centri massaggio ed estetici. Di questi, in 117 sono state riscontrate irregolarità. Sono il 15% dei centri massaggio ispezionati.

L’operazione dei Nas ha portato alla segnalazione di 130 persone all’Autorità giudiziaria. Ammontano a 94 mila euro le sanzioni contestate.

Le violazioni nei centri massaggio

In particolare, spiega una nota dei Nas, «sono state contestate 80 violazioni circa la corretta attuazione delle misure di contenimento alla diffusione da COVID-19, come la mancata sanificazione periodica e l’assenza di informazioni a favore degli utenti sulle norme di comportamento e di distanziamento (36 sanzioni), nonché il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione anti-COVID (44 sanzioni). In relazione alle irregolarità su quest’ultimo aspetto, 20 hanno interessato operatrici che svolgevano massaggi ed attività estetiche sebbene prive di green pass».

Altre 51 violazioni hanno riguardato centri massaggio che operavano in ambienti inadeguati, con attività svolte senza i minimi requisiti professionali per l’erogazione dei servizi. Sono state sospese 11 attività di estetica e massaggio

Sono state inoltre accertate 15 irregolarità penali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per esercizio abusivo della professione.

I Carabinieri segnalano un intervento del NAS di Roma presso un negozio annesso a un centro estetico della Capitale, con sequestro di oltre 200 cosmetici risultati contenere metalli pesanti fino a 7 volte superiori ai limiti massimi di legge. I Carabinieri hanno trovato in questo caso vari tipi di prodotti a uso cosmetico che sono stati analizzati dal laboratorio dell’Arpa Lazio. Contenevano metalli pesanti e sostanze nocive come piombo, cromo, cadmio, arsenico e cobalto in concentrazioni fino a 7 volte superiori ai limiti ammessi. Sono stati sequestrati 215 confezioni di cosmetici per un valore di oltre 2.000 euro, estendendo il numero di campioni destinati ad ulteriori analisi chimiche.