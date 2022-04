Come avere consulti medici online professionali e affidabili

Affidarsi ad Internet per cercare informazioni mediche può essere pericoloso, perché non tutte le fonti sono affidabili. Invece di chiarire i loro dubbi, le persone che consultano il web per avere maggiori informazioni sui loro sintomi, tendono a moltiplicare le loro domande. Questo succede perché molti siti esprimono opinioni varie e generiche, mentre ogni persona può soffrire di disturbi differenti e avere bisogno di trattamenti specifici. Si possono richiedere consulti medici online, ma meglio farlo in modo diretto con dei professionisti, ad esempio si può chiedere il parere medico online su Doctorium, sito che mette a disposizione medici specializzati in diverse discipline.

Quando chiedere consulti medici online

Non tutte le problematiche mediche si possono risolvere tramite il web, per alcune visite c’è la necessità di farsi visitare di persona. Alle volte però si possono fare tutti i controlli legati alla patologia e consultare un dottore online per l’analisi degli esami e per avere un consulto più preciso. Per alcune aree mediche, come la nutrizione o la psicologia, il percorso può essere fatto interamente online, senza doversi muovere necessariamente da casa. Ma quando è il momento di chiedere consulti medici online?

nel momento in cui non ci si può muovere da casa (durante la pandemia sono aumentate molte le consulenze online);

(durante la pandemia sono aumentate molte le consulenze online); quando lo studio in cui dovremmo andare è molto lontano ;

; quando abbiamo qualche blocco di tipo emotivo e non riusciamo a svolgere il percorso medico in presenza.

I consulti medici online sono comodi e pratici: non bisogna fare nessuna fila per aspettare il proprio turno, basta avere una connessione Internet e una webcam. Inoltre è possibile avere una diagnosi e un’eventuale cura con molta rapidità, in base al tipo di problema. Ovviamente bisogna affidarsi solo a piattaforme sicure che mettono a disposizione medici regolarmente iscritti all’Ordine e abilitati.

Un servizio come questo è quindi accessibile a tutti e permette di risparmiare tempo e denaro. Il pagamento viene effettuato facilmente tramite la piattaforma web con i metodi di pagamento più comuni: carta di credito, PayPal, bonifico bancario. Un altro vantaggio sta nella riservatezza, la privacy viene tutelata nel modo più assoluto e in questo modo molte più persone si sentono libere di parlare apertamente dei loro problemi.

Ricevere un parere medico online

Quando si ha bisogno di un parere medico per determinati sintomi, chiedere un consulto al proprio medico di base potrebbe non bastare. Potrebbe invece essere utile chiedere aiuto ad uno specialista online, che può chiarire alcuni dubbi e indirizzare il paziente verso la strada migliore (magari bisogna fare degli accertamenti oppure è solo una situazione temporanea legata allo stress). Ascoltare i segnali che il nostro corpo ci manda è sempre importante, quindi non c’è niente di male a chiedere un parere medico nell’immediato: ci farà stare sicuramente più tranquilli.

Un consulto medico online si può richiedere con facilità, basta registrarsi in una piattaforma specifica e scegliere l’area di interesse. In pochi semplici passi sarà possibile scegliere un medico e prenotare un appuntamento online. La video-consulenza si può fare sia tramite computer che smartphone, basta avere una connessione abbastanza veloce in modo che il video non si blocchi. In alcuni casi si può anche scegliere di avere solo un consulto messaggistico o telefonico, a seconda delle proprie preferenze.

Il consulto medico online non sostituisce le visite mediche in ambulatorio o in ospedale, ma può essere una buona occasione per capire se c’è bisogno di fare accertamenti più specifici. Inoltre, per molte persone può essere molto utile intraprendere un percorso psicologico online, perché dietro ai dispositivi elettronici si sentono più sicure e potrebbero fare dei progressi notevoli, anche se più gradualmente.

