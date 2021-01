Covid, le nuove misure del Governo fino al 15 gennaio

Le nuove misure anti-Covid del Governo per i prossimi giorni prevedono un periodo “ponte” fino al 15 gennaio che conferma il divieto di spostamento fra regioni, rende il fine settimana del 9 e 10 gennaio zona arancione e fa slittare la riapertura delle scuole superiori a lunedì 11 gennaio.

La comunicazione sulle nuove misure anti-Covid di Palazzo Chigi arriva dopo il consiglio dei ministri della scorsa notte.

Scontro sulla scuola

Uno dei nodi centrali sui quali si sta spaccando il paese è quello della scuola. Le regioni stanno andando in ordine sparso, alcune hanno annunciato ordinanze di rinvio ulteriore anche a fine gennaio, lo scontro è forte anche dentro il Governo.

Il risultato della mediazione è che si è scelto, di fatto, di aspettare il prossimo monitoraggio per evitare che le scuole riaprano due giorni per poi, eventualmente, richiudere di nuovo. Si è dunque arrivati alla data di lunedì 11 gennaio con la previsione di una didattica in presenza al 50% per le superiori. Scuole elementari e medie apriranno invece il 7 gennaio.

Le nuove misure del Governo

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri prevede dunque fino al 15 gennaio il divieto di spostamento fra regioni.

«Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021», si legge nella nota stampa di Palazzo Chigi, ci sarà «il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma».

9 e 10 gennaio in zona arancione

Si era discusso molto anche sul “colore” del prossimo fine settimana. Sarà arancione.

Il decreto prevede dunque «nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione”».

Negli stessi giorni saranno consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Nel testo c’è anche la possibilità di spostamenti che è stata prevista durante le festività natalizie, quella delle due persone più i minori. Il testo dunque conferma fino al 15 gennaio, nei territori inseriti in zona rossa, la possibilità di «spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono».

Rimane ferma dal 7 al 15 gennaio l’applicazione delle altre misure previste dal Dpcm del 3 dicembre. Il testo, prosegue Palazzo Chigi, «rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”».

Scuola superiore

Per quanto riguarda il capitolo scuola, come si diceva all’inizio, la data di riapertura parziale delle superiori slitta per ora all’11 gennaio e al 50% in presenza.

«Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio».