Pasti scolastici, con le scuole chiuse a rischio il futuro di 370 milioni di bambini nel mondo

La chiusura delle scuole nel mondo compromette il futuro di milioni di bambini. A rischio non c’è solo l’istruzione ma anche l’accesso al cibo e ai programmi di sostegno alla salute, come le vaccinazioni. I pasti scolastici sono in molti paesi l’unico pasto che i bambini ricevono con regolarità. Oggi in 197 paesi del mondo le scuole sono chiuse. Nei paesi più poveri l’emergenza educativa è anche emergenza alimentare e nutritiva.

Ci sono 52 paesi nel mondo che ricevono i pasti del World Food Programme. La pandemia da Covid-19 rischia di diventare una catastrofe alimentare e pagarne le conseguenze saranno i bambini dei paesi più fragili e a basso reddito.

Il World Food Programme e l’Unicef sollecitano dunque i governi nazionali a «prevenire le devastanti conseguenze sulla nutrizione e sulla salute per 370 milioni di bambini che non ricevono più i pasti a scuola a causa della chiusura degli istituti».

«Per milioni di bambini in tutto il mondo, quello a scuola è l’unico pasto che ricevono giornalmente – dice David Beasley, Direttore esecutivo del WFP – Senza di esso, i bambini hanno fame, rischiano di ammalarsi, di abbandonare la scuola e di perdere la migliore opportunità che hanno per sfuggire alla povertà. Bisogna agire immediatamente per evitare che la pandemia sanitaria diventi una catastrofe alimentare e per garantire che nessuno rimanga indietro».

370 milioni di bambini senza pasti scolastici

A oggi oltre un miliardo e mezzo di bambini non va a scuola a causa della pandemia.

«Attualmente, quasi 1,6 miliardi di bambini non vanno a scuola – dicono WFP e Unicef – Di questi, circa 370 milioni, più della popolazione messa insieme di Stati Uniti e Canada, stanno perdendo i pasti a scuola. Per molti dei paesi più poveri, questi sono gli unici pasti su cui possono contare».

Allo stesso modo vengono meno anche i programmi sanitari erogati attraverso la scuola, come le vaccinazioni. E questo avrà un impatto critico sui paesi e sulle famiglie più in difficoltà. Non solo.

A pagare di più le conseguenze della chiusura della scuola – che provoca interruzione dell’istruzione, problemi di nutrizione, rischio di minore assistenza per i bambini che rimangono soli, più isolamento sociale ed esposizione ai rischi nei paesi in conflitto o in crisi – saranno le bambine.

«I pasti a scuola sono particolarmente importanti per le bambine – spiegano WFP e Unicef – In molti paesi poveri, la promessa di un pasto può bastare a fare in modo che genitori in difficoltà mandino le figlie a scuola, evitando così loro pesanti lavori domestici o matrimoni precoci».

WFP e Unicef, la mappa online dei pasti scolastici

WFP e Unicef stanno lavorando con i governi per sostenere i bambini che non vanno a scuola durante la crisi. I governi e il WFP forniscono ai bambini di 68 paesi razioni da portare a casa, vouchers o trasferimenti in contanti in alternativa ai pasti scolastici.

Nei prossimi mesi aiuteranno i governi per garantire che, una volta riparte le scuole, arrivino pasti e programmi sanitari. E stanno collaborando nel tracciare il numero di bambini bisognosi di pasti scolastici attraverso una mappa online dei pasti scolastici. All’inizio questo lavoro riguarderà 30 paesi vulnerabili o a basso reddito a sostegno di 10 milioni di bambini. Da qui l’appello delle due agenzie: servono 600 milioni di dollari.

«La scuola è molto di più che un luogo di apprendimento – dice Henrietta Fore, Direttore esecutivo dell’UNICEF – Per molti bambini è uno strumento vitale per quanto riguarda la sicurezza, i servizi per la salute e la nutrizione. A meno che non si agisca ora – incrementando i servizi salvavita per i bambini più vulnerabili – la devastante ricaduta causata dal Covid-19 si farà sentire per decenni».