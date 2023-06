Dipendenza da gioco d’azzardo, online la mappa dei centri di cura

A chi rivolgersi se si soffre di dipendenza da gioco d’azzardo? Il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS (Istituto superiore di sanità) ha pubblicato il censimento dei Centri del Servizio Sanitario Nazionale dedicati alla cura del Disturbo da gioco d’azzardo. Per creare una panoramica completa dei servizi disponibili in tutta Italia, è stata creata una mappa geolocalizzata (disponibile su https://usciredalgioco.iss.it) che elenca attualmente 163 Servizi di cura presenti in Italia.

«La nostra piattaforma web rappresenta un servizio di grande valore – afferma Claudia Mortali, ricercatore presso il Centro nazionale dipendenze e doping dell’ISS – aggiornata costantemente, fornisce in tempo reale le principali informazioni sui centri dedicati alla cura della dipendenza da gioco d’azzardo. Questi centri offrono una presa in carico globale e integrata, consentendo ai giocatori problematici e alle loro famiglie di beneficiare di interventi appropriati».

Dipendenza da gioco d’azzardo, i centri di cura censiti finora

Ad oggi hanno risposto al censimento 163 servizi: 68 al Nord, 50 nel Centro e 45 distribuiti nel Sud e nelle isole. I professionisti che ci lavorano, spiega l’ISS, sono soprattutto psicologi, medici e assistenti sociali, ma non mancano infermieri ed educatori professionali. Dopo una valutazione medica, psicologica e sociale, l’équipe multidisciplinare propone interventi personalizzati e integrati rivolti al paziente o alla famiglia, con opzioni di trattamento ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale. Il censimento è ancora in corso.

C’è anche il telefono verde per le problematiche legate al gioco d’azzardo (800 558822) che può fornire informazioni utili: è un servizio di consulenza telefonico anonimo e gratuito, di sostegno e orientamento per chi ha problematiche legte al gioco d’azzardo.

I numeri del gioco d’azzardo

Ma quali sono le dimensioni del gioco d’azzardo? Secondo un’indagine ISS del 2018 in Italia oltre un terzo della popolazione, corrispondente al 36,4%, oltre 18 milioni di persone, ha ammesso di aver praticato il gioco d’azzardo almeno una volta nei dodici mesi precedenti. Tra questi, l’8,3%, circa 1 milione e mezzo di persone, è stato identificato come giocatore problematico.

«Un dato ancora più preoccupante riguarda i minori, per i quali il gioco d’azzardo è vietato. Nonostante ciò, il 10,4% degli studenti italiani giocatori tra i 14 e i 17 anni è un giocatore problematico», spiega Simona Pichini, responsabile facente funzione del Centro nazionale dipendenze e doping dell’ISS.

Altri report più recenti hanno messo in evidenza che il gioco non conosce crisi. Dopo la pausa forza della pandemia, il gioco d’azzardo cresce, soprattutto nell’online, mentre l’azzardo “fisico” non è tornato ai livelli precedenti il Covid. Il gioco online è infatti passato da 36,3 miliardi di euro del 2019 a 49, 2 miliardi del 2020 ed è arrivato a 67,1 miliardi del 2021. Il gioco fisico passa invece dai 74 miliardi del 2019 ai 39 miliardi del 2020 per risalire a 44 miliardi nel 2021.

La dipendenza da gioco d’azzardo

I giocatori problematici, spiega l’Istituto Superiore di Sanità, sono coloro che manifestano un comportamento di gioco che genera conseguenze negative per sé stessi, per le persone che li circondano (come la rete sociale) e per la comunità in generale. Il rischio è quello di perdere il controllo del proprio comportamento di gioco.

Si parla di disturbo da gioco d’azzardo quando questo, da attività ricreativa, diventa un comportamento persistente e difficile da controllare, fino a dominare la vita della persona e creare disagio nelle sue relazioni sociali, lavorative e familiari. In questo caso il giocatore arriva spesso a investire nel gioco quantità sempre crescenti di tempo e denaro, mentire per ottenere denaro, chiedere prestiti, senza riuscire ad interrompere o ridurre il gioco d’azzardo. Il disturbo da gioco d’azzardo è classificato come dipendenza comportamentale. (Fonte: ISS-Centro nazionale dipendenze e doping).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!