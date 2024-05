Europa, Consiglio vota il regolamento per una “Ue senza mercurio”

Divieto di amalgama dentale al mercurio dal 1° gennaio 2025. Il Consiglio ha adottato ieri un regolamento per una “Ue senza mercurio”. Questo vieta completamente l’uso di amalgama dentale e proibisce la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione di altri prodotti con aggiunta di mercurio. Le norme aggiornate mirano ad affrontare gli usi residui del mercurio nell’Unione europea, in linea con l’obiettivo “inquinamento zero” dell’UE.

“Le norme vigenti – spiega il Consiglio – già vietano l’uso dell’amalgama dentale per le cure dei denti nei bambini di età inferiore a 15 anni e nelle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento. Le nuove norme estenderanno il divieto a tutte le persone nell’UE a partire dal 1º gennaio 2025. Si applicheranno eccezioni nei casi in cui il dentista ritenga strettamente necessario l’uso dell’amalgama dentale per esigenze mediche specifiche del paziente”.