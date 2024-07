App Aifa medicinali, c’è anche un “armadietto personale” che ricorda quando assumerli

Un’app sui medicinali che in pochi click permette ai cittadini di essere aggiornati su caratteristiche e indicazioni terapeutiche, controindicazioni, interazioni con altri farmaci, eventuali effetti dopanti per chi fa sport. È l’app “Aifa medicinali” che si può scaricare su smartphone. A ricordarlo è appunto l’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, che rinnova la sua banca dati del farmaco da cui si può accedere alle informazioni sui medicinali a uso umano autorizzati in Italia e scaricare l’app.

Con quest’app, spiega inoltre l’Agenzia, “si può creare un armadietto personale dei farmaci che ricorda quando assumerli, perché la mancata aderenza alle terapie nuoce alla salute ma anche alla nostra economia, visto che fa lievitare di 10 miliardi i costi sociali e sanitari”.

L’applicazione inoltre invia un alert quando il farmaco viene sospeso o ritirato dal commercio, aggiorna i medicinali per i quali si registrano carenze, segnala i farmaci con effetti dopanti per chi fa sport a livello agonistico.

«Un’applicazione semplice per risolvere un grande problema: quello della mancata aderenza alle terapie da parte soprattutto dei pazienti cronici e anziani in politerapia, che interrompono o assumono con discontinuità i farmaci nel 50% dei casi quando si arriva a doverlo fare per quattro volte nel corso di una giornata – ha detto Robert Nisticò, presidente dell’Aifa – Un problema per la salute dei pazienti ma anche per i conti pubblici. Negli Usa studi stimano in 100 miliardi di dollari l’anno i costi sanitari e sociali indotti dalla mancata aderenza alle terapie. Fatte le debite proporzioni si potrebbe stimare in 10 miliardi l’onere per l’Italia».

Un’app per conoscere i farmaci

Come funziona? Digitando il nome commerciale del farmaco o del principio attivo l’app fornisce sinteticamente tutte le informazioni e le diverse confezioni e forme farmaceutiche rispetto a rimborsabilità, caratteristiche e controindicazioni o interazioni con altri medicinali. Un riassunto più approfondito è invece riservato ai medici e ai farmacisti.

È poi possibile creare uno o più armadietti farmaceutici, per sé e i propri cari. Si digita il nome del farmaco e si attiva un alert che all’ora indicata ricorda di assumere il medicinale. Quando è certificata la carenza di un farmaco, questa viene immediata notificata se il farmaco è nell’armadietto o fra i preferiti.

Un link al sito dell’Aifa permette poi di sapere quando è prevista la cessazione della carenza e se ci sono in alternativa, com’è nella maggioranza dei casi, altri prodotti equivalenti o con la stessa indicazione terapeutica. Anche se viene raccomandato di rivolgersi sempre al medico prima di cambiare la terapia.

