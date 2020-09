Farmaci, Parlamento europeo: affrontare la carenza, rendere Ue indipendente

Il Parlamento europeo chiede di aumentare gli sforzi per affrontare la carenza di farmaci, che si è aggravata in pandemia, di rendere la Ue indipendente nella produzione e di affrontare l’inquinamento farmaceutico

La crisi da Covid-19 ha messo in evidenza un problema che, nell’emergenza della pandemia, si è aggravato: la recente carenza di medicinali. L’Europa si trova ad affrontare tutta una serie di questioni legate ai farmaci: penuria e scarsità, importazione di molti medicinali e dei loro principi attivi, necessità di una sorta di “farmacia europea per le emergenze”.

Il Parlamento europeo ha chiesto ieri di aumentare la produzione farmaceutica di un Europa, di creare una riserva strategica di farmaci e di aumentare la produzione interna di medicinali, perché il 40% dei farmaci commercializzati nella Ue proviene da paesi extra Ue.

Farmaci, Parlamento europeo: siano disponibili e accessibili

Il Parlamento europeo ha chiesto che l’Unione sia più autosufficiente sui medicinali e le attrezzature mediche, e che i trattamenti siano disponibili a prezzi accessibili e in qualsiasi momento. Lo ha fatto con una risoluzione non legislativa, adottata ieri in Plenaria (663 voti a favore, 23 contrari, 10 astensioni) in cui i deputati sollecitano una risposta più forte della Ue di fronte alle recenti carenze di farmaci e a un problema che si è aggravato con la crisi sanitaria causata dalla pandemia.

Il Parlamento, si legge in una nota, «accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un nuovo programma sanitario europeo (EU4Health) e chiede alla Commissione di utilizzare la prossima strategia farmaceutica per garantire che i farmaci sicuri in Europa siano resi disponibili, accessibili e a prezzi ragionevoli e di valutare in che modo si possa ripristinare la produzione farmaceutica in Europa».

La risoluzione invita inoltre la Commissione a fissare degli standard minimi di qualità per i sistemi sanitari negli Stati membri.

Ha detto la relatrice Nathalie Colin-Oesterlé (PPE, FR): «La salute pubblica è diventata un’arma geostrategica che può mettere in ginocchio un continente. La nostra dipendenza dai paesi extracomunitari è stata messa a nudo dall’attuale pandemia. Alcuni tipi di produzione devono essere delocalizzati, la legislazione deve essere armonizzata e la cooperazione tra gli Stati membri deve essere rafforzata, al fine di raggiungere una maggiore solidarietà e di riconquistare la nostra indipendenza».

Produzione di farmaci: il 40% viene da paesi terzi

Per il Parlamento europeo la priorità deve andare all’aumento della produzione interna di farmaci essenziali e strategici, per promuovere l’indipendenza europea nel settore sanitario, perché oggi il 40% dei medicinali finiti commercializzati nell’Unione proviene da paesi terzi mentre il 60-80% dei principi attivi dei medicinali viene fabbricato al di fuori dell’Unione, soprattutto in Cina e in India.

Serve inoltre una maggiore cooperazione fra paesi europei perché ci sia una riserva di farmaci strategici.

Il Parlamento chiede agli Stati di «condividere le migliori pratiche nella gestione delle scorte e di creare strategie sanitarie coordinate, compreso un ulteriore uso di acquisti congiunti di medicinali da parte dell’UE. Inoltre, la Commissione dovrebbe costituire una riserva strategica europea di prodotti farmaceutici di interesse sanitario e strategico, sul modello del meccanismo RescEU. Dovrebbe funzionare come una “farmacia europea per le emergenze” per ovviare alle carenze ricorrenti. La parità di accesso per tutti gli Stati membri dovrebbe essere garantita attraverso un nuovo meccanismo di distribuzione equa».

Per facilitare la circolazione europea dei farmaci i deputati chiedono regole più elastiche sul formato delle confezioni, sul periodo di scadenza, sull’uso di farmaci veterinari.

Inquinamento da farmaci e produzione più ecologica

Il Parlamento si è soffermato, in un’altra risoluzione non legislativa, sulla necessità di affrontare l’inquinamento da farmaci. La Ue deve adottare misure per un uso e uno smaltimento più attento dei prodotti farmaceutici, per prevenire rischi per l’ambiente e la salute pubblica. Sostenere una produzione più ecologica di farmaci, con farmaci che siano efficaci ma meno dannosi per l’ambiente e più biodegradabili.

L’altro tema affrontato riguarda la necessità di ridurre il consumo complessivo procapite di farmaci, anche per porre un argine allo sviluppo della resistenza agli antibiotici.

«I prodotti farmaceutici – dicono i deputati – danneggiano gli ecosistemi e riducono la loro efficacia futura, ad esempio causando l’emergere di una resistenza antimicrobica. I farmaci possono avere effetti sui corpi idrici, in quanto non possono essere efficacemente filtrati dagli impianti convenzionali di trattamento delle acque reflue. Nonostante concentrazioni generalmente basse, vi è il rischio che la salute dei pazienti possa essere compromessa a lungo termine. I deputati sono particolarmente preoccupati per le proprietà di interferenza endocrina di taluni farmaci che finiscono nell’ambiente».

Il Parlamento europeo chiede dunque di limitare il consumo procapite di farmaci, di condividere le migliori pratiche per ridurre l’uso preventivo di antibiotici e per lo smaltimento dei farmaci non usati.