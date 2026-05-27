Farmaci per la sclerosi multipla, l’Antitrust avvia istruttoria su Biogen

Ci sarebbero problemi di concorrenza nel mercato dei farmaci per la sclerosi multipla. L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Biogen Italia e della controllante Biogen Inc. per presunto abuso di posizione dominante. Le due società avrebbero come obiettivo l’esclusione del concorrente Sandoz nell’offerta dei farmaci per la sclerosi multipla a base del principio attivo natalizumab. Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi nella sede italiana di Biogen.

Una strategia anticoncorrenziale sui farmaci per la sclerosi multipla

Secondo l’Autorità, il gruppo Biogen avrebbe attuato una strategia per escludere e limitare la concorrenza del nuovo entrante Sandoz nel mercato dei farmaci per la cura della sclerosi multipla. La segnalazione che ha dato avvio al procedimento viene da Sandoz, inviata nel novembre 2025 poi integrata ad aprile 2026 , e riguarda quanto accaduto dopo la scadenza del brevetto del farmaco Biogen a base del principio attivo natalizumab.

In sintesi: dopo l’introduzione di un farmaco biosimilare di Sandoz, Biogen avrebbe iniziato a ostacolarne l’accesso sul mercato rifiutando, a chi non usava il suo medicinale, l’accesso a un test necessario per valutare il rischio di sviluppare una malattia legata proprio all’uso di questo tipo di farmaci.

Il natalizumab, spiega l’Antitrust, è una terapia per il trattamento della sclerosi multipla in pazienti che hanno una forma severa e un’evoluzione rapida della patologia. Per oltre 15 anni Biogen ha commercializzato l’unico farmaco (originator) a base di natalizumab, il Tysabri.

A partire dal 2024, dopo la scadenza dei brevetti, Sandoz ha provato a commercializzare un farmaco biosimilare, equivalente ma con prezzo molto inferiore, sempre a base di natalizumab, chiamato Tyruko.

Il test per i pazienti

Il trattamento con natalizumab può causare un raro effetto collaterale, quindi richiede che i pazienti si sottopongano, prima dell’inizio della cura e periodicamente, ad uno specifico test (test anti-JCV) per valutare il rischio di sviluppo di una grave patologia. Secondo l’Antitrust, Biogen avrebbe una posizione dominante nell’offerta di questo test, chiamato Stratify, perché, fino al 2022, è stato l’unico autorizzato per lo screening e di fatto è stato lo standard di riferimento nella comunità medica.

In questo contesto, spiega l’Antitrust, “Biogen, facendo leva sul test anti-JC Stratify, escluderebbe e/o limiterebbe la concorrenza di Sandoz nel mercato dei medicinali per la cura della sclerosi multipla a base di natalizumab, perché vincola l’uso di questo test all’acquisto del proprio farmaco e si rifiuta di renderlo commercialmente disponibile per i pazienti cui viene somministrato il concorrente biosimilare”.

Gli effetti sul SSN e la tutela del diritto alla salute

Comportamenti di questo tipo, argomenta l’Antitrust, vanificano i vantaggi dei farmaci biosimilari per il Servizio Sanitario Nazionale, visto che il farmaco di Sandoz farebbe risparmiare almeno il 20% rispetto a quello di Biogen.

Sono medicine, ricorda l’Autorità, con prezzo di mercato di oltre mille euro a confezione, con un costo molto elevato per la spesa farmaceutica e che vengono utilizzate, solo in ospedale, su cicli lunghi di terapia. La diffusione dei biosimilari è dunque fondamentale per “innescare meccanismi virtuosi di competitività dei mercati” e i risparmi sono “cruciali per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e per finanziare l’accesso alle terapie più innovative per un numero sempre maggiore di pazienti”.

Per questo le strategie che frappongono ostacoli o impediscono la concorrenza fra farmaci originali e biosimilari possono violare le norme antitrust con gravi effetti sulla spesa sanitaria. Di conseguenza, conclude l’Autorità, “la tutela della concorrenza rappresenta uno dei tasselli fondamentali per la tutela del diritto alla salute e dell’accesso a cure innovative”.