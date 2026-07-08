Furto di fentanyl, nuova riunione: tavolo tecnico e più controlli

Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell’Ospedale Israelitico di Roma si è svolto ieri a Palazzo Chigi un nuovo incontro con la partecipazione di Ministeri, Regioni, Nas, Dipartimento antidroga e società scientifiche. È stato deciso l’avvio immediato di un tavolo tecnico per valutare nuove norme sulla tracciabilità dei farmaci e un aumento dei controlli delle forze di polizia.

Il caso fentanyl

L’allarme è alto e riguarda il furto del fentanyl, avvenuto secondo le cronache fra il 22 e il 24 giugno scorso dall’Ospedale Israelitico di Roma. Il fentanyl è un potente oppioide, usato nella terapia del dolore, ma è anche una pericolosa droga sintetica, che può avere effetti gravi o letali anche a basse dosi. È fino a 100 volte più potente della morfina.

Ieri a Palazzo Chigi si è svolta una nuova riunione cui hanno preso parte, tra gli altri, il Sottosegretario alle Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il Comandante dei NAS dei Carabinieri, il Direttore della DCSA-direzione centrale servizi antidroga e i rappresentanti della DPA-Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze.

La riunione ha deciso di avviare subito un tavolo tecnico, al quale saranno invitate anche le società scientifiche, tra cui la Società italiana di farmacologia (Sif) e la Società italiana di Anestesiologia. Il tavolo, spiega Palazzo Chigi in una nota, “ha il compito di valutare la necessità di norme ulteriori per la tracciabilità dei farmaci che determinano effetti droganti, e comunque di riordinare la normativa primaria e secondaria sugli obblighi di conservazione dei farmaci medesimi”.

La riunione ha inoltre deciso un aumento dei controlli delle forze di polizia, a partire dai Nas, sull’intera filiera di questi farmaci.

Secondo fonti stampa, una delle ipotesi su cui si sta lavorando è che il fentanyl sottratto possa essere usato negli studi medici clandestini. Ha detto Antonio Magi, presidente dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e degli odontoiatri dei di Roma (Omceo): “Dobbiamo capire se finiranno nel mercato illegale della droga, per essere utilizzate nel taglio di altre sostanze, oppure se saranno destinate a studi clandestini dove vengono eseguiti interventi abusivi, un’ipotesi che ci preoccupa particolarmente. Al momento non abbiamo segnalazioni, ma la preoccupazione è molto alta”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!