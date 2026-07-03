venerdì 3 Luglio 2026

Furto di fentanyl, riunione d’emergenza a Palazzo Chigi, attivati i Nas (Foto Pavel Danilyuk per Pexels)

Furto di fentanyl, riunione d’emergenza a Palazzo Chigi, attivati i Nas

C’è allarme per il furto di fentanyl dalla farmacia dell’ospedale israelitico di Roma: c’è un ammanco di 80 fiale che potrebbero portare a confezionale fino a 20 mila dosi destinate a consumo illecito. È un potente oppiaceo e può essere letale

3 Luglio 2026 Sabrina Bergamini

C’è allarme per il furto di fentanyl dall’ospedale israelitico di Roma. Il Governo ha indetto una riunione d’emergenza: dalla farmacia dell’ospedale sono state rubate 80 fiale del farmaco, idonee a confezionare fino a 20mila dosi destinate al consumo illecito. Il Ministero della Salute, dopo il furto di fentanyl, ha avviato un’ispezione attraverso i propri uffici e ha attivato i carabinieri dei Nas.

Il Ministero, informa una nota, “sta inoltre predisponendo una nuova circolare per potenziare ulteriormente i controlli su uso e circolazione impropria di Fentanyl e sulle sue modalità di conservazione e stoccaggio presso le strutture mediche e ospedaliere. La circolare si muove in linea con le azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e fa seguito a quelle già diramate nel 2024 e nel 2025”.

Fonti di Palazzo Chigi hanno riferito di “forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l’accesso e la custodia di esse”. (SkyTG24) I pm di Roma hanno avviato un’indagine con una prima informativa trasmessa a piazzale Clodio. Nel fascicolo, affidato ai Nas, si procede con le ipotesi di reato di furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei prossimi giorni a Palazzo Chigi sarà riconvocato il tavolo di monitoraggio sull’attuazione del Piano anti-fentanyl.

Un oppioide fino a 100 volte più potente della morfina

Il fentanyl è un potente oppioide usato nella terapia del dolore, ed è anche una delle droghe sintetiche considerate più pericolose perché può avere effetti gravi o letali anche a basse dosi. È nota anche come “droga degli zombie” per gli effetti che comporta su chi lo assume, che diventa una sorta di “morto che cammina”. Negli Stati Uniti, l’uso improprio e illegale del fentanyl ha provocato quasi un milione di overdose letali fra la fine degli anni Novanta e il 2022 (Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri).

Sviluppa rapidamente dipendenza. È un analgesico con una potenza di almeno 80 volte superiore a quella della morfina. La sua molecola ed i suoi derivati sono soggetti a controllo internazionale così come quei derivati non farmaceutici altamente potenziati, quale il 3-metilFentanyl, sintetizzati illecitamente e venduti come “eroina sintetica” o mescolati con l’eroina.

Secondo la della Drug Enforcement Administration (Dea), agenzia federale antidroga statunitense, “è circa 100 volte più potente della morfina e 50 volte più potente dell’eroina come analgesico“. Il fentanyl non si può reperire facilmente al di fuori di percorsi ospedalieri o terapeutici. Parallelamente al mercato legale esiste però un mercato illegale di questa sostanza.

Secondo la Direzione centrale per i servizi antidroga, “negli esseri umani sono sufficienti 2 mg di Fentanyl per essere letali”. In Europa e negli Stati Uniti le vittime sono spesso legate all’ingestione di fentanyl sintetizzati o “creati”  illecitamente, e fra questi, molti decessi repentini sono legati all’uso di eroina combinata con il Fentanyl o uno dei suoi vari potenti analoghi.

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