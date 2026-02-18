Resistenza agli antibiotici, per l’Europa rimane un problema di salute pubblica

Relazione Efsa ed ECDC: la resistenza agli antibiotici nei comuni batteri di origine alimentare, come Salmonella e Campylobacter, rimane alta. E questo è un grande problema di salute pubblica

La resistenza agli antibiotici continua a rappresentare un grande, enorme problema di salute pubblica. La resistenza agli antimicrobici nei comuni batteri di origine alimentare, come Salmonella e Campylobacter, rimane alta. È un fenomeno di grande impatto perché quando i batteri diventano resistenti agli antimicrobici le infezioni diventano più difficili da trattare, non rispondono ai farmaci, e le opzioni terapeutiche sono più limitate. Alcune infezioni umane sono resistenti agli antibiotici e questo compromette la salute individuale e quella pubblica. L’allarme risuona da anni. Anche perché si stima che ogni anno in Europa oltre 35mila persone muoiano a causa di infezioni provocate da microrganismi resistenti agli antibiotici, di cui 12mila in Italia.

Un nuovo focus viene dall’ultima relazione congiunta dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). La resistenza agli antibiotici in batteri comuni di origine alimentare, come Salmonella e Campylobacter, continua a essere fonte di preoccupazione per la salute pubblica in Europa. Sono batteri che possono diffondersi dagli animali e dagli alimenti agli esseri umani, responsabili di gravi infezioni che spesso richiedono un trattamento antibiotico.

La resistenza alla ciprofloxacina

Una situazione critica riguarda ad esempio l’antibiotico ciprofloxacina, finora usato per trattare gravi infezioni negli esseri umani.

“Un’alta percentuale di Campylobacter e Salmonella provenienti sia dall’uomo che dagli animali da produzione alimentare continua a mostrare resistenza alla ciprofloxacina”, spiega l’Efsa, spiegando che “mentre la resistenza alla ciprofloxacina nella Salmonella proveniente da animali da produzione alimentare è stata costantemente elevata, la resistenza nelle infezioni umane da Salmonella è aumentata negli ultimi anni”.

“Questa tendenza – prosegue l’Autorità – è preoccupante in quanto la resistenza alla ciprofloxacina limita l’efficacia delle opzioni terapeutiche disponibili. Nel Campylobacter la resistenza è ora così diffusa in Europa che la ciprofloxacina non è più raccomandata per il trattamento delle infezioni umane. Per preservare la continuità della sua efficacia in medicina umana sono state imposte restrizioni al suo uso negli animali”.

Batteri e altri antibiotici

Un’alta percentuale di Salmonella e Campylobacter mostra resistenza anche ad altri antibiotici di uso comune come ampicillina, tetracicline e sulfamidici. Inoltre, prosegue l’Efsa, “il rilevamento di batteri E. coli produttori di carbapenemasi negli animali da produzione alimentare e nella carne in diversi Paesi richiede grande attenzione. I carbapenemi sono antimicrobici di ultima istanza per l’uomo e non sono autorizzati per l’uso negli animali da produzione alimentare. Il numero di rilevamenti segnalati è in aumento e le loro fonti necessitano di ulteriori indagini”.

Ci sono anche alcuni segnali incoraggianti. Sebbene un’alta percentuale di Salmonella e Campylobacter rimanga resistente ad antimicrobici di suo comune, diversi Paesi riferiscono una diminuzione della resistenza a specifici antibiotici.

Per la Salmonella la resistenza dei batteri presenti nell’uomo all’ampicillina e alle tetracicline è diminuita significativamente negli ultimi dieci anni rispettivamente in 19 e 14 Paesi. Anche negli animali da produzione alimentare sono state individuate tendenze positive, con una diminuzione della resistenza alle tetracicline nei polli da carne e all’ampicillina e alle tetracicline nei tacchini.

Nel Campylobacter, la resistenza all’eritromicina, un trattamento di prima linea per le infezioni da Campylobacter nell’uomo, è diminuita in diversi Paesi nell’ultimo decennio, sia nell’uomo che in alcuni animali da produzione alimentare. Rimane infine generalmente bassa la resistenza congiunta agli antimicrobici di importanza critica e a più di un antimicrobico contemporaneamente.

“Sforzi mirati possono fare la differenza”, evidenzia l’Efsa, che ricorda l’importanza di riconoscere gli stretti legami tra salute umana, salute animale e produzione alimentare. Uso responsabile degli antibiotici, salute degli animali e sicurezza alimentare sono fondamentali per rallentare l’emergenza e la diffusione di batteri resistenti e per proteggere la salute pubblica.