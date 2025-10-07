martedì 7 Ottobre 2025

Salbutamolo, in diverse regioni manca il farmaco per l’asma (Foto di Cnordic CNordic da Pixabay)

Salbutamolo, in diverse regioni manca il farmaco per l’asma

In diverse province di Lombardia, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia c’è carenza di farmaci a base di salbutamolo, usato per il trattamento dell’asma. Assoutenti invia reclamo urgente a Aifa e Ministero Salute

7 Ottobre 2025 Redazione

In diverse province d’Italia non si trovano più farmaci a base di salbutamolo, un broncodilatatore usato per il trattamento dell’asma e di altre malattie respiratorie. Sulla carenza di salbutamolo in diverse regioni, Assoutenti ha inoltrato un reclamo urgente all’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) e al Ministero della Salute.

Manca il farmaco e gli equivalenti

«Negli ultimi giorni abbiamo raccolto numerose segnalazioni da pazienti, famiglie, medici e farmacie che denunciano l’assenza del farmaco, anche nelle sue versioni equivalenti, nelle province di Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e in altri territori – spiega la vicepresidente di Assoutenti, Rosanna Stifano – Il fenomeno, tutt’altro che limitato, sta causando situazioni di grave difficoltà per chi dipende da tale farmaco per gestire crisi asmatiche e broncospasmo».

La determina dell’Aifa sul Ventolin

È già da qualche tempo che viene denunciato la carenza di farmaci come il Ventolin, a base di salbutamolo, e degli equivalenti. A luglio di quest’anno l’Aifa ha aggiunto il Ventolin nell’elenco dei medicinali sottoposti al blocco temporaneo delle esportazioni “al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità”.

Nella determina dell’Aifa si legge che “al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all’ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., del medicinale VENTOLIN”.

Piano di distribuzione e importazione

Assoutenti chiede con urgenza che Aifa e Ministero della Salute si attivino con una comunicazione pubblica chiara sulle cause della carenza e sui tempi stimati per il ripristino delle scorte del farmaco.

L’associazione chiede di attivare “un piano straordinario di importazione e distribuzione, anche attraverso l’istituzione di un portale pubblico per monitorare la disponibilità del farmaco con aggiornamento in tempo reale”.

«Se tali misure non saranno messe in atto con tempestività e concretezza – conclude Stifano – Assoutenti si riserva di attivare ogni strada legale a tutela dei pazienti, anche per danni alla salute».

