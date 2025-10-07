Salbutamolo, in diverse regioni manca il farmaco per l’asma

In diverse province di Lombardia, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia c’è carenza di farmaci a base di salbutamolo, usato per il trattamento dell’asma. Assoutenti invia reclamo urgente a Aifa e Ministero Salute

In diverse province d’Italia non si trovano più farmaci a base di salbutamolo, un broncodilatatore usato per il trattamento dell’asma e di altre malattie respiratorie. Sulla carenza di salbutamolo in diverse regioni, Assoutenti ha inoltrato un reclamo urgente all’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) e al Ministero della Salute.

Manca il farmaco e gli equivalenti

«Negli ultimi giorni abbiamo raccolto numerose segnalazioni da pazienti, famiglie, medici e farmacie che denunciano l’assenza del farmaco, anche nelle sue versioni equivalenti, nelle province di Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e in altri territori – spiega la vicepresidente di Assoutenti, Rosanna Stifano – Il fenomeno, tutt’altro che limitato, sta causando situazioni di grave difficoltà per chi dipende da tale farmaco per gestire crisi asmatiche e broncospasmo».

La determina dell’Aifa sul Ventolin

È già da qualche tempo che viene denunciato la carenza di farmaci come il Ventolin, a base di salbutamolo, e degli equivalenti. A luglio di quest’anno l’Aifa ha aggiunto il Ventolin nell’elenco dei medicinali sottoposti al blocco temporaneo delle esportazioni “al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità”.

Nella determina dell’Aifa si legge che “al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all’ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., del medicinale VENTOLIN”.

Piano di distribuzione e importazione

Assoutenti chiede con urgenza che Aifa e Ministero della Salute si attivino con una comunicazione pubblica chiara sulle cause della carenza e sui tempi stimati per il ripristino delle scorte del farmaco.

L’associazione chiede di attivare “un piano straordinario di importazione e distribuzione, anche attraverso l’istituzione di un portale pubblico per monitorare la disponibilità del farmaco con aggiornamento in tempo reale”.

«Se tali misure non saranno messe in atto con tempestività e concretezza – conclude Stifano – Assoutenti si riserva di attivare ogni strada legale a tutela dei pazienti, anche per danni alla salute».