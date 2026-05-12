Hantavirus, circolare del Ministero Salute: basso rischio ma massima cautela

Il Ministero della Salute ha inviato ieri a Regioni, autorità sanitarie e Usmaf la circolare sul focolaio di hantavirus, con l’aggiornamento della situazione epidemiologica e le indicazioni di sanità pubblica da adottare

Prosegue l’allerta nazionale e internazionale sul focolaio di hantavirus scaturito da una nave da crociera. Il Ministero della Salute ha inviato ieri alle Regioni, alle autorità sanitarie nazionali competenti e agli USMAF- Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, la circolare “Focolaio di hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius: aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica“.

Il Ministero, si legge nel documento, “continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro epidemiologico internazionale, in raccordo con gli organismi nazionali, europei e internazionali competenti, riservandosi di emanare ulteriori indicazioni o misure di sanità pubblica, anche su specifici aspetti operativi, sulla base dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle evidenze tecnico-scientifiche progressivamente disponibili”.

Hantavirus, i casi segnalati

La circolare illustra gli aspetti epidemiologici. la trasmissione e le caratteristiche cliniche dell’infezione da hantavirus e aggiorna la situazione epidemiologica. All’11 maggio sono stati segnalati in totale nove casi, di cui tre decessi (tasso di letalità del 33%). Dei nove casi, sette sono stati confermati in laboratorio come infezioni da hantavirus, tutti identificati come virus Andes (ANDV) mentre gli altri due casi, non essendo al momento disponibile una diagnosi di laboratorio sono stati considerati casi probabili.

Il caso indice ha sviluppato sintomi il 6 aprile 2026, la prima diagnosi di hantavirus è stata effettuata su un suo contatto stretto il giorno 26 aprile 2026. La prima diagnosi specifica di virus Anders è stata effettuata il 2 maggio 2026 su un ulteriore caso correlato.

L’evoluzione del focolaio scaturito dalla nave da crociera, l’arrivo di nuove informazioni sui contatti, la limitata disponibilità di evidenze legate alla trasmissione interumana del virus richiedono un aggiornamento continuo delle valutazioni di rischio e delle misure di sanità pubblica.

La circolare ripercorre i sintomi della patologia. Il casi del focolaio hanno manifestato all’inizio una sintomatologia spesso aspecifica, con un quadro clinico peggiorato poi rapidamente nell’arco di 24-48 ore e un’evoluzione fulminante verso un’insufficienza respiratoria acuta; in alcuni casi c’è un rapido decorso da sintomi gastrointestinali lievi seguiti, entro 24 ore, a polmonite severa evoluta rapidamente in sindrome da distress respiratorio acuto.

La valutazione del rischio da hantavirus

Quanto è il rischio per la salute pubblica? È il timore diffuso davanti al focolaio di hantavirus e al ricordo di quanto accaduto nell’ultima pandemia. Al riguardo, la circolare ricorda le valutazioni fatte dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC): “Attualmente l’OMS valuta come basso per la popolazione mondiale il rischio derivante da questo evento mentre considera moderato il rischio per i passeggeri e l’equipaggio della nave MV Hondius . L’ECDC ha, inoltre, valutato molto basso il rischio per la popolazione generale dell’UE/SEE”.

Il principale serbatoio del virus è un roditore un roditore diffuso nelle regioni meridionali del Sud America, non presente, ad oggi, in Italia, dove sono segnalati casi sporadici di infezione da hantavirus, correlati a esposizione avvenuta all’estero o in aree transfrontaliere.

Italia, gli esperti: “Mantenere approccio di massima cautela”

A livello nazionale, l’8 maggio si è riunita la Rete di esperti Dispatch (epiDemic Intelligence, Scenari Pandemici, vAluTazione risCHio) per l’elaborazione di scenari di diffusione e di impatto sulla salute della popolazione e sui servizi sanitari.

Gli esperti concordano sulla valutazione dell’ECDC, ovvero che il rischio per la popolazione generale europea sia “molto basso”, ma evidenziano anche che “non è completamente trascurabile il rischio di trasmissione interumana comunitaria anche alla luce dell’eterogeneità delle misure di sanità pubblica che saranno adottate dagli Stati di origine dei passeggeri della nave MV Hondius che saranno rimpatriati a seguito dello sbarco alle Canarie”.

Pur confermando dunque la valutazione di un rischio basso, gli esperti ritengono opportuno “mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione all’identificazione precoce di eventuali casi sospetti e all’adozione tempestiva delle misure di contenimento previste per i casi confermati”.

Questa impostazione “appare necessaria in considerazione della possibilità, seppur limitata, di trasmissione interumana in ambito comunitario e della variabilità delle misure di sanità pubblica adottate dai Paesi di provenienza dei passeggeri interessati dal rimpatrio a seguito dello sbarco”.

Quarantena per i contatti ad alto rischio

Per i contatti ad alto rischio, la circolare raccomanda la quarantena fiduciaria per sei settimane (utilizzare una stanza propria, mantenere una distanza di almeno due metri dai membri della famiglia, non utilizzare le stesse stoviglie, aprire le finestre per garantire la ventilazione).

È prevista solo la possibilità di uscire per preservare la salute mentale e il benessere indossando una mascherina medica/chirurgica resistente ai liquidi ed evitando gli assembramenti; vietato l’uso dei mezzi di trasporto pubblico e i voli commerciali per il rimpatrio.

Per i contatti ad alto rischio c’è il monitoraggio quotidiano dei sintomi da parte dell’autorità sanitaria pubblica nel luogo di residenza permanente per il follow-up della salute fisica e mentale, fino a 42 giorni (sei settimane) dall’ultima esposizione. In caso di comparsa di sintomi, le misure prevedono di mantenere l’isolamento, notifica da parte delle autorità sanitarie pubbliche locali, valutazione medica e prelievo di campioni ed esecuzione di test.