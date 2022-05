Inquinamento atmosferico, lo Stato può essere responsabile dei danni alla salute

Sì, lo Stato può essere responsabile per i danni alla salute causati dall’inquinamento atmosferico per il superamento dei valori limite di Pm10.

Se una persona si ammala, gli Stati possono essere ritenuti responsabili dei danni alla salute causati dall’eccessivo inquinamento atmosferico, perché i valori limite della Ue e gli obblighi degli Stati di migliorare la qualità dell’aria devono servono a proteggere la salute e a conferire diritti ai singoli.

È questa l’interpretazione proposta dall’avvocato generale della Corte di giustizia della Ue in relazione al caso “Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico” sollevato dalla giustizia francese.

Attenzione però. C’è da ricordare che le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di Giustizia, ma propongono una soluzione giuridica. I giudici dovranno poi deliberare e la sentenza arriverà più avanti.

La richiesta: risarcimento danni per inquinamento atmosferico

Di certo però potrebbe essere un ulteriore passo avanti verso la responsabilità degli Stati per le conseguenze dell’inquinamento.

Il caso viene dalla Francia, dove un abitante dell’agglomerato di Parigi chiede allo stato francese la somma di 21 milioni di euro a titolo di risarcimento danni, con la motivazione che l’aumento dell’inquinamento atmosferico avrebbe compromesso la sua salute. Lo Stato francese sarebbe responsabile di tali danni in quanto non avrebbe garantito il rispetto dei valori limite applicabili in modo uniforme in tutta l’Ue.

In effetti nell’agglomerato parigino sono stati superati i valori limite per il biossido di azoto e c’è stato un continuo superamento per Parigini al 2020, nonché un superamento dei valori limite per il PM10 (materiale particolato), per gli anni fino al 2018 e al 2019.

La domanda dunque è questa: i singoli cittadini possono chiedere un risarcimento allo Stato per i danni alla salute causati dal mancato rispetto dei valori limite di inquinamento fissati dalla Ue?

L’avvocato della Cgue: la violazione dei limiti di qualità aria può dar luogo a richieste di risarcimento

L’interpretazione proposta dall’avvocato della Corte è affermativa. Anche se riconosce che la principale difficoltà è quella di dimostrare il nesso causale fra l’inquinamento atmosferico e i danni alla salute.

Nelle sue conclusioni, informa una nota stampa di ieri, «l’avvocato generale Juliane Kokott sostiene che una violazione dei valori limite fissati dal diritto dell’Unione per la protezione della qualità dell’aria può dar luogo a richieste di risarcimento».

Sono applicabili le tre condizioni della responsabilità dello Stato per i danni danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili allo Stato.

La prima condizione, prosegue la nota, «sarebbe soddisfatta poiché i valori limite per gli inquinanti nell’aria ambiente e gli obblighi di migliorare la qualità dell’aria stabiliti dalle direttive UE hanno lo scopo di conferire diritti ai singoli. Infatti, l’obiettivo principale di tali norme, sufficientemente chiare, è la protezione della salute umana».

La cerchia delle persone che potrebbe vedere accolta una richiesta di risarcimento non riguarda tutti gli abitanti, ma il superamento dei valori limite di inquinamento riguarderebbe soprattutto le persone che vivono o lavorano in zone molto inquinate. Da rilevare questo passaggio: «Si tratterebbe spesso di persone con status socio-economico basso, particolarmente bisognose di tutela giudiziaria».

In secondo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di una violazione qualificata delle norme relative alla protezione della qualità dell’aria ambiente, per l’avvocato generale questa riguarda «qualsiasi periodo durante il quale i valori limite applicabili siano stati superati senza che sia stato predisposto un piano di miglioramento della qualità dell’aria ambiente non manifestamente carente. Tale verifica spetterebbe ai giudici nazionali».

Inquinamento atmosferico, la difficoltà: il nesso causale con i danni alla salute

Le reali difficoltà legate all’esercizio del diritto di risarcimento dei danni, dice ancora l’interpretazione dell’avvocato, riguarda la terza condizione ovvero «la dimostrazione di un nesso causale diretto tra la violazione qualificata delle norme in materia di qualità dell’aria e i danni concreti alla salute».

In pratica la persona lesa dovrebbe dimostrare di aver soggiornato per un periodo sufficientemente lungo in un ambiente con l’aria inquinata e con la violazione rilevante dei valori limiti fissate dalla Ue per la qualità dell’aria. Questa durata sarebbe una questione medica che richiede una risposta scientifica.

Dovrebbe poi dimostrare un danno che possa essere collegato all’inquinamento atmosferico. E dovrebbe dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il soggiorno in un luogo in cui un valore limite per la qualità dell’aria ambiente è stato violato in maniera grave e il danno lamentato. Per questo sarebbero necessarie perizie mediche periodiche.

Un’altra precisazione è che la dimostrazione di un nesso diretto fra violazione dei valori di inquinamento e danno alla salute non sarebbe di per sé sufficiente perchè lo Stato, argomenta questa interpretazione, «potrebbe far valere a propria discolpa la dimostrazione che tali superamenti avrebbero avuto comunque luogo anche se avesse adottato in tempo utile piani per la qualità dell’aria conformi ai requisiti della direttiva».

