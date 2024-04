Intelligenza artificiale, l’OMS lancia Sarah, promoter di salute digitale

Sarah è una “promoter di salute digitale” in grado di dare informazioni di salute pubblica e si basa sull’intelligenza artificiale generativa. L’iniziativa è lanciata dall’Organizzazione mondiale della Sanità in vista della Giornata mondiale della salute

Sarah è una promoter di salute digitale, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Parla in otto lingue tramite video o SMS. Può dare consigli di salute e indicare come rilassarsi, mangiare bene, smettere di fumare. Dopo aver contribuito a combattere la disinformazione sul Covid-19, ora l’assistente digitale dell’Organizzazione mondiale della Sanità fornisce informazioni sui principali temi legati alla salute, compresa la salute mentale e la prevenzione di malattie cardiache, cancro, diabete e malattie polmonari. Ed è in grado di interagire in modo empatico.

Sarah (in sigla SARAH: Smart AI Resource Assistant for Health) è un prototipo digitale, una “promoter di salute digitale” in grado di dare una risposta empatica potenziata, alimentata dall’intelligenza artificiale generativa (AI) e volta alla promozione della salute. Come informa l’Organizzazione mondiale della Sanità, usa l’intelligenza artificiale generativa ed è stata formata con le informazioni più aggiornate dell’OMS.

Come promuovere la salute con l’intelligenza artificiale

L’Oms ha annunciato il lancio della sua promoter di salute digitale in vista della prossima Giornata mondiale della salute del 7 aprile, incentrata su “La mia salute, il mio diritto”.

L’assistente digitale rappresenta “un’evoluzione degli avatar di informazioni sanitarie basati sull’intelligenza artificiale”, spiega l’Oms, e fa ricorso a nuovi modelli linguistici e tecnologie all’avanguardia. Può coinvolgere gli utenti 24 ore al giorno in 8 lingue su molteplici argomenti sanitari, su qualsiasi dispositivo.

La promoter di salute digitale è formata per dare informazioni sui principali temi sanitari, comprese le sane abitudini e la salute mentale, con l’obiettivo di aiutare le persone in un percorso di salute e benessere e di fornire “uno strumento aggiuntivo affinché le persone possano realizzare i propri diritti alla salute, ovunque si trovino”.

«Il futuro della salute è digitale e aiutare i paesi a sfruttare il potere delle tecnologie digitali per la salute è una priorità per l’OMS – ha detto il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus – SARAH ci offre un’idea di come l’intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata in futuro per migliorare l’accesso alle informazioni sanitarie in modo più interattivo. Invito la comunità di ricerca ad aiutarci a continuare a esplorare come questa tecnologia potrebbe ridurre le disuguaglianze e aiutare le persone ad accedere a informazioni sanitarie aggiornate e affidabili».

Sarah è alimentata dall’intelligenza artificiale generativa anziché da un algoritmo e questo, spiega ancora l’Oms, la aiuta a fornire risposte più accurate in tempo reale e ad impegnarsi in “conversazioni dinamiche e personalizzate su larga scala che rispecchino in modo più accurato le interazioni umane e forniscano risposte sfumate ed empatiche agli utenti in un ambiente privo di giudizi”. La tecnologia è supportata dall’intelligenza artificiale biologica di Soul Machines.

In una vita (digitale) precedente, l’assistente digitale si chiamava Florence e ha aiutato a diffondere messaggi di salute pubblica durante la pandemia da Covid-19 con informazioni sul virus, sui vaccini, sull’uso del tabacco, sulla sana alimentazione e sull’attività fisica.

