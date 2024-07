La sicurezza dei vaccini in Italia, Aifa: nessun rischio significativo dalle vaccinazioni

Nel 2022 le segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini in Italia hanno confermato un rapporto beneficio-rischio decisamente favorevole, senza alcun segnale di rischio significativo. Questa è la conclusione principale del rapporto vaccini 2022 pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e il gruppo di lavoro per la vaccino vigilanza.

Escludendo i vaccini anti Covid-19, per i quali esistono pubblicazioni separate, nel 2022 sono state somministrate circa 19 milioni di dosi di vari vaccini in Italia. Delle somministrazioni effettuate, sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 10.967 segnalazioni, delle quali 9.077 si riferiscono a sospette reazioni avverse verificatesi effettivamente nel corso dell’anno. Questo corrisponde a un tasso di 47,8 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, pari allo 0,048%.

Riduzione delle segnalazioni

Il numero di segnalazioni nel 2022 ha mostrato una riduzione del 39% rispetto all’anno precedente. Il dato significativo è che il 93,5% delle segnalazioni riguardava eventi avversi non gravi, coinvolgendo principalmente cinque sistemi: alterazioni generali e condizioni relative alla sede di somministrazione come febbre, reazioni locali in sede di iniezione e pianto. Sintomi neurologici minori tra cui irritabilità, nervosismo e irrequietezza. Alterazioni gastrointestinali ad esempio diarrea, vomito, mal di pancia e dolore addominale. Reazioni cutanee e del tessuto sottocutaneo, e quindi, reazioni cutanee generalizzate, esantema morbilliforme e orticaria. E infine sintomi sistemici minori come sonnolenza, cefalea e convulsioni febbrili.

Al momento della segnalazione, il 78% dei sospetti eventi avversi si era risolto senza conseguenze, nel 10% dei casi non era stato riportato l’esito, nell’8% il paziente era in miglioramento, nel 3% non era ancora guarito e lo 0,7% era in fase di guarigione con postumi.

Segnalazioni di eventi gravi

Considerando solo le segnalazioni con almeno un evento grave, invece, il tasso di segnalazione si riduce a 2,8 ogni 100.000 dosi somministrate, pari allo 0,0028%. Tra queste segnalazioni, l’1,6% dei casi ha richiesto l’ospedalizzazione. Su 19 milioni di vaccinazioni, sono stati riportati sette decessi (0,1% delle segnalazioni sospette), ma in nessun caso è stato accertato un nesso di causalità tra il vaccino e il decesso.

Vaccini con maggiore tasso di segnalazione

Come nell’anno precedente, i vaccini con il tasso di segnalazione più alto sono stati quelli contro il Meningococco C e B. In realtà, per quanto riguarda le sole segnalazioni di eventi gravi, il tasso più elevato è stato osservato per i vaccini MPR (morbillo, parotite e rosolia), MPRV-V (morbillo, parotite, rosolia e varicella) e Antimeningococco C, sebbene in misura inferiore rispetto al 2021.

In termini generali, comunque, la valutazione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini nel 2022 non ha evidenziato alcun segnale di sicurezza che potesse avere un impatto negativo sul rapporto beneficio-rischio dei vaccini autorizzati. Il monitoraggio continuo e la raccolta dei dati di farmacovigilanza permettono di garantire una valutazione costante della sicurezza dei vaccini, contribuendo così alla protezione della salute pubblica.

