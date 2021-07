LIFE IN MOTION, un successo. E si torna a settembre

Il prossimo appuntamento del progetto LIFE IN MOTION sarà a settembre con il webinar che vedrà la partecipazione di tutti i professionisti coinvolti e le testimonianze dei cittadini

LIFE IN MOTION torna a settembre

Il prossimo appuntamento sarà a settembre, con il webinar che vedrà la partecipazione di tutti i professionisti coinvolti e le testimonianze dei cittadini che hanno seguito le azioni progettuali. Nel frattempo LIFE IN MOTION – Energie in Movimento, il progetto realizzato dal Movimento Difesa del Cittadino in collaborazione con HERBALIFE NUTRITION, ha raccolto un altro successo con il Webinar dedicato all’approccio psicofisico.

LIFE IN MOTION, l’approccio psicofisico

Continuano infatti ad essere tantissimi i cittadini interessati alle attività del progetto nato con l’obiettivo di favorire il contrasto all’obesità. Ieri pomeriggio si è svolto il webinar dedicato all’approccio psicofisico, curato dall’Istruttrice e Personal Trainer Maria Claudia Mifsud.

Dopo l’introduzione ai lavori del Presidente nazionale di MDC Francesco Luongo, i numerosi cittadini iscritti al webinar o collegati alla pagina Facebook dell’Associazione hanno potuto seguire l’intervento di Mifsud, che, dopo aver espresso e sottolineato l’importanza fisica, psicologica e sociale dell’attività sportiva, ha offerto una lezione on line caratterizzata da allenamenti di ginnastica generale, dedicata e diretta alle persone affette da problemi di obesità e sovrappeso.

Il prossimo appuntamento ci sarà a settembre con il webinar che chiuderà la prima fase del progetto e avvierà ai lavori della seconda, con la partecipazione di tutti i professionisti coinvolti e le testimonianze dei cittadini che hanno seguito le azioni progettuali, al fine di tracciare un primo bilancio dei lavori ed immaginare i nuovi scenari di sviluppo.

Tutti i webinar fino ad ora realizzati sono presenti e consultabili nella pagina Facebook:

21/06/2021 – Presentazione del progetto

https://fb.watch/6IZtnvLe1q/

23/06/2021 – Approccio psicologico

https://fb.watch/v/17UbvYoEG/

09/07/2021 – Approccio nutrizionistico

https://fb.watch/v/17hb9vEQy/

Webinar del 12/07/2021 – Approccio psicofisico

https://fb.watch/v/3p9y8XEAu/

I cittadini che desiderano continuare a rivolgere quesiti a tutti i professionisti coinvolti nel progetto, possono inviare una mail all’indirizzo info@mdc.it.

Tutte le attività progettuali sono consultabili all’indirizzo:

http://www2.difesadelcittadino.it/portfolio-item/life-in-motion-energie-in-movimento/