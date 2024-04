Malessere psicologico in aumento: Telefono Amico Italia lancia la challenge #curArti

L’aumento del malessere psicologico è diventato una realtà evidente, con oltre 300 richieste d’aiuto al giorno rivolte a Telefono Amico Italia. Solo nel 2023, ammontando a quasi 115.000 in tutto l’anno. Questi dati, resi noti dall’organizzazione di volontariato, sottolineano l’importanza di riconoscere rapidamente il disagio emotivo e cercare aiuto professionale o adottare strategie di autodifesa per prevenirne l’aggravarsi.

Monica Petra, presidente di Telefono Amico Italia, ha evidenziato come dedicarsi a un’attività che appassiona o rilassa possa essere di grande aiuto nel gestire le difficoltà quotidiane.

«Se il dolore mentale è schiacciante, è indispensabile chiedere subito aiuto a un professionista, ma riconoscere rapidamente una situazione di malessere consente di mettere in atto strategie di “autodifesa” per evitare che la situazione degeneri. In questi momenti per gestire il carico quotidiano di difficoltà e inquietudini, può essere molto di aiuto dedicarsi a un’attività che ci appassiona o ci rilassa».

È con questo spirito che, in occasione della Giornata Mondiale della Creatività prevista per il 21 aprile, Telefono Amico Italia lancia la social challenge #curArti. Tutti gli utenti sono invitati a condividere sui social foto, video e contenuti sulle loro personali strategie di prendersi cura di sé stessi attraverso la creatività, l’arte, la musica e il tempo libero.

Accanto a Telefono Amico Italia, nel lanciare questa challenge c’è anche La Sad, in prima linea per dare voce, attraverso la musica e non solo, al disagio e alla fragilità. Il messaggio del gruppo punk è di provare, attraverso le proprie passioni, a trasformare il dolore in occasione di crescita.

«Grazie alla musica noi siamo riusciti ad esorcizzare la sofferenza e a superare un periodo molto buio della nostra vita. Sostenendo questa challenge vogliamo aiutare anche altre persone a trovare nel mondo della creatività un metodo per affrontare i momenti più difficili e per prevenire situazioni di disagio e malessere», spiegano Theø, Plant e Fiks, i tre membri del gruppo.

I dati del 2023 riportati da Telefono Amico

Nel 2023, grazie a più di 600 volontari, il servizio telefonico di Telefono Amico Italia ha gestito oltre 100mila chiamate, 11.300 chat e il servizio e-mail oltre 2.300 richieste d’aiuto ricevute attraverso la compilazione del form anonimo sul sito: www.telefonoamico.it.

Tra coloro che hanno utilizzato il servizio telefonico, la maggioranza è composta da uomini (54%) e persone di età compresa tra i 36 e i 67 anni. Le richieste d’aiuto sono state principalmente legate all’area del sé (58%), seguite dai problemi legati alle relazioni (19%) e alla sessualità (9%).

Il progetto #CurArti

La social challenge #curArti è un’estensione di un’iniziativa lanciata da Telefono Amico Italia lo scorso settembre, in occasione della Giornata per la Prevenzione del Suicidio. Durante questo evento, i volontari hanno chiesto ai passanti di condividere il modo in cui si prendono cura di sé stessi in momenti difficili, raccogliendo una varietà di risposte significative.

Tra le risposte più comuni, il dialogo con gli altri è emerso come un modo principale per affrontare le difficoltà (28%), seguito dalla ricerca della forza interiore attraverso momenti di riflessione e pensieri positivi (24%). Altre strategie incluse la pratica sportiva (15%), il contatto con la natura (15%), l’impegno in attività artistiche come la musica e la lettura (13%), oltre alla spiritualità attraverso la preghiera o la meditazione (5%).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!