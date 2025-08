Morbillo, quasi un italiano su dieci è a rischio

Quasi un italiano su dieci è suscettibile al morbillo perché non è vaccinato o non ha contratto il virus nell’infanzia. Lo studio: “Gli adulti non vaccinati contribuiscono in modo sostanziale alla trasmissione del morbillo in Italia”

Quasi un italiano su dieci è suscettibile al morbillo. I giovani adulti sono la fascia più esposta al rischio. E gli adulti non vaccinati hanno un ruolo sostanziale nella trasmissione del morbillo in Italia. Malattia prevenibile con il vaccino, il morbillo continua a destare preoccupazione.

Quasi un italiano su dieci non ha nessuna copertura immunitaria contro il morbillo che sia data dal vaccino o dalla pregressa infezione. I giovani adulti, fra i 20 e i 40 anni, sono un gruppo particolarmente a rischio in molte regioni, anche in quelle dove le coperture vaccinali nei bambini sono alte. E sono anche spesso responsabili della trasmissione del morbillo ai bambini piccoli.

Sono le conclusioni cui giunge uno studio coordinato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dalla Fondazione Bruno Kessler pubblicato dalla rivista The Lancet Infectious Diseases.

“Gli adulti non vaccinati contribuiscono in modo sostanziale alla trasmissione del morbillo in Italia”, si legge nello studio.

Il morbillo in Italia

La ricerca ha analizzato quasi 15mila casi di morbillo (con 14 morti) che sono stati notificati al sistema nazionale di sorveglianza integrata morbillo e rosolia tra il 2013 e il 2022.

La fascia di età in cui l’incidenza del morbillo è risultata maggiore è stata quella dei bambini sotto i 5 anni, mentre oltre la metà dei casi ha riguardato giovani adulti, tra i 20 e i 39 anni. In nove casi su dieci, la persona colpita non era vaccinata.

L’analisi stima poi quante siano le persone suscettibili al morbillo in Italia. Fra le conclusioni principali dello studio riportate dall’Iss:

La maggior parte ( 88,9% ) delle infezioni secondarie (quelle che seguono il cosiddetto ‘caso indice’ nei focolai) è stata causata da individui non vaccinati . Solo l’1,1% delle infezioni sono avvenute tra persone entrambe vaccinate con almeno una dose.

) delle infezioni secondarie (quelle che seguono il cosiddetto ‘caso indice’ nei focolai) è stata causata da individui . Solo l’1,1% delle infezioni sono avvenute tra persone entrambe vaccinate con almeno una dose. Un terzo (33,3%) degli episodi di trasmissione è avvenuta tra giovani adulti, che sono stati anche responsabili di una rilevante proporzione di trasmissione ai bambini di età inferiore ai 5 anni . Il 35,5% dei contagi secondari è avvenuto in ambito familiare.

. Il 35,5% dei contagi secondari è avvenuto in ambito familiare. Nel 2025 il 9,2% della popolazione italiana è suscettibile al morbillo , e solo l’88,2% dei giovani sotto i 20 anni è immune. Il dato ha una grande variabilità regionale: per quanto riguarda la popolazione generale, le regioni del centro-nord registrano le percentuali più alte di suscettibili, mentre tra i giovani sotto i 20 anni la provincia di Bolzano e la Calabria risultano essere quelle con più soggetti suscettibili.

, e Il dato ha una grande variabilità regionale: per quanto riguarda la popolazione generale, le regioni del centro-nord registrano le percentuali più alte di suscettibili, mentre tra i giovani sotto i 20 anni la provincia di Bolzano e la Calabria risultano essere quelle con più soggetti suscettibili. Nonostante alcune regioni abbiano raggiunto alti tassi di vaccinazione nei bambini, grazie alla legge sull’obbligo introdotta nel 2017, l’analisi indica che non necessariamente questo si traduce in un minor rischio di trasmissione, soprattutto per la presenza di ampie sacche di adulti non immunizzati.

Servono strategie vaccinali mirate

“Gli adulti non vaccinati contribuiscono in maniera sostanziale alla trasmissione del morbillo in Italia – scrivono gli autori nelle conclusioni dello studio -. Esiste una grande eterogeneità regionale nell’immunità: alcune regioni mostrano basse coperture vaccinali nei bambini, mentre altre hanno una grande proporzione di adulti suscettibili. Questi risultati enfatizzano il bisogno di strategie vaccinali mirate, comprese campagne di recupero rivolte agli adulti”.