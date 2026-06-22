Ondate di calore, da oggi attivo il numero 1500

Da oggi è attivo il numero di pubblica utilità 1500 contro le ondate di calore. Sul sito del Ministero della Salute sono inoltre disponibili i bollettini sulle ondate di calore, con le previsioni a tre giorni sulle condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Il rischio che viene dalle ondate di calore

Le ondate di calore sono infatti condizioni meteo estreme che si verificano con la combinazione, per più giorni consecutivi, di temperature molto alte, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Sono condizioni che rappresentano un rischio per la salute di tutta la popolazione e ancor più per le persone fragili o vulnerabili per motivi e fattori diversi – anziani, donne in gravidanza, neonati e bambini, chi ha malattie croniche, lavoratori all’aria aperta e persone che vivono in condizioni abitative a rischio.

Il numero 1500

Da oggi è dunque attivo il 1500, numero di pubblica utilità del Ministero della Salute in sinergia con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, per mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il numero è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi.

Al 1500 gli operatori danno consigli utili per la prevenzione degli effetti del caldo, orientamento ai servizi sul territorio attivati dalle Regioni e dai Comuni, counseling di tipo medico sanitario e informazioni sulla tutela della salute dei lavoratori esposti al sole durante le attività all’aperto. Attraverso il 1500 i cittadini possono ricevere, inoltre, indicazioni per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario legato alle punture di insetto (malattia di West Nile, Dengue, encefalite da zecche, etc.), al riconoscimento dei sintomi e ai comportamenti da adottare in caso di sospetto contagio.

Tutti i giorni sono inoltre disponibili sul sito del ministero i bollettini sulle ondate di calore, con le previsioni a tre giorni sulle condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

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