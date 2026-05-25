Ondate di calore, da oggi disponibili i bollettini quotidiani

Da oggi sono disponibili i bollettini sulle ondate di calore. Da maggio a settembre il Ministero della Salute pubblica i bollettini relativi alle previsioni sulle ondate di calore in 27 città italiane, con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, per prevenire rischi per la salute e promuovere interventi in favore delle persone più vulnerabili.

Ondate di calore e previsione allarme

Il sistema di allarme permette la previsione, sorveglianza e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. Ogni estate il Ministero della Salute attiva dunque il Sistema nazionale di previsione allarme.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto per i più fragili.

È dunque attivo il Piano di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute. Il programma prevede l’elaborazione giornaliera di un bollettino sulle ondate di calore, l’invio al Centro di riferimento locale competente per gli interventi di prevenzione socio-sanitari e la pubblicazione dei bollettini sul portale del Ministero della Salute per informare la popolazione.

I livelli di rischio

I bollettini sulle ondate di calore sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, coordinato dal Ministero, e vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedì al venerdì, dal 25 maggio al 20 settembre.

Nel bollettino sono indicati 4 livelli di rischio graduato:

livello 0 – Nessun rischio

livello 1 – Condizioni meteorologiche di pre-allerta che precedono un livello 2

livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

livello 3 – Ondata di calore: condizioni di rischio elevato (livello 2) persistenti per 3 o più giorni consecutivi.

Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e permette di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Le città monitorate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. I bollettini vengono aggiornati dal lunedì al venerdì, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.