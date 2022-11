Ondate di calore e malattie infettive, le più gravi minacce alla salute degli europei

Le ondate di calore senza precedenti e la diffusione di malattie infettive che trovano condizioni più favorevoli per i cambiamenti climatici sono minacce crescenti per la salute degli europei. Nell’estate più calda di sempre, e con un’Europa che si riscalda a velocità sempre maggiore, dall’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) arriva un nuovo dossier che evidenzia il rischio crescente per la salute degli europei che deriva da ondate di calore e malattie infettive, causate dalla crisi climatica.

Le ondate di calore senza precedenti rappresentano la più grande minaccia sanitaria diretta legata al clima per la popolazione europea, già causa di numerosi decessi e malattie – l’OMS parla di almeno 15 mila vittime solo nel 2022 per il caldo estremo in Europa, con dati solo parziali e destinati ad aumentare.

L’impatto sanitario delle ondate di calore è destinato a crescere, facendo aumentare malattie e vittime, in assenza di azioni di mitigazione e adattamento. Quindi servono piani sanitari che tengano conto delle ondate di calore, più verde urbano, una migliore progettazione degli edifici e l’adeguamento degli stessi orari di lavoro per proteggere le persone più vulnerabili.

Cambiamento climatico, ondate di calore e malattie infettive

Il rapporto dell’Agenzia europea per l’ambiente (EEA) “Il cambiamento climatico come minaccia per la salute e il benessere in Europa: focus su calore e malattie infettive” evidenzia che, se la necessità di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute umana è sempre più riconosciuta, è giunto il momento di passare dalla pianificazione all’azione.

Il rapporto dell’Agenzia si concentra sull’impatto che le alte temperature stanno avendo sulla popolazione, con l’alto numero di decessi associati ai rischi naturali in Europa e la previsione di un aumento delle vittime in assenza di misure di adattamento. Oltre all’impatto diretto delle ondate di calore, un’altra minaccia emergente è la diffusione verso nord delle malattie infettive sensibili al clima, che con la crisi climatica trovano terreno più fertile.

«Ondate di calore sempre più frequenti, lunghe e intense, associate all’invecchiamento della popolazione e alla crescente urbanizzazione, fanno sì che le popolazioni più vulnerabili siano esposte alle alte temperature, in particolare nell’Europa meridionale e centrale – dice l’Agenzia europea dell’ambiente – L’ubicazione di molte scuole e ospedali nelle aree che subiscono l’effetto isola di calore urbano, che aggrava ulteriormente le alte temperature, richiede un adeguamento urgente di tali strutture. L’aumento delle temperature incide anche sulla salute e sicurezza sul lavoro, determinando una perdita media annua di 16 ore per lavoratore nei settori altamente esposti, con le perdite maggiori nell’Europa meridionale».

Per ridurre l’impatto sanitario di questi fenomeno servono soluzioni multiple, piani d’azione sulle ondate di calore, la creazione di più aree verdi e ombreggiate nelle città, un’adeguata progettazione e costruzione degli edifici, l’adeguamento degli orari e delle condizioni di lavoro in modo che le persone siano meno esposte agli effetti delle ondate di calore.

La crisi climatica favorisce le malattie infettive

Un altro aspetto sottolineato dall’Agenzia è che le nuove condizioni climatiche sono più favorevoli alla diffusione delle malattie infettive. Il cambiamento climatico crea condizioni più adatte alla comparsa e alla diffusione di malattie infettive sensibili al clima come la malaria, la febbre dengue o la febbre del Nilo occidentale, e aumenta il rischio di trasmissione ad aree dell’Europa che prima non venivano colpite, come le regioni settentrionali. Aumentano le probabilità di focolai locali anche perché le stagioni di queste malattie si allungano, per la più ampia distribuzione delle specie di zanzare che fungono da vettori di malaria e dengue, insieme al numero crescente di casi di malattie importati dai viaggi. Il riscaldamento del mare a sua volta crea un ambiente più adatto per i batteri Vibrio che si trovano nei pesci e nei crostacei, in particolare lungo la costa del Mar Baltico. Il vibrione è batterio che causa il colera.

I lavoratori dell’agricoltura, della silvicoltura o dei servizi di emergenza sono i più a rischio di contrarre queste malattie mentre gli anziani, i bambini piccoli e le persone con un sistema immunitario compromesso rischiano le conseguenze peggiori.

Cosa fare?

Intanto serve monitoraggio e sorveglianza delle minacce legate al clima: si tratta di una misura efficace, la più citata nelle strategie nazionali su salute e adattamento climatico, dice l’Agenzia.

È essenziale sviluppare sistemi di allarme precoce con azioni rapide e ben organizzate nell’ambito di piani d’azione sulle ondate di calore e bisogna dare informazioni adeguate alla cittadinanza, per ridurre il rischio di trasmissione delle malattie.

Serve poi, prosegue l’Agenzia, una migliore preparazione del settore sanitario e degli operatori sanitari e sociali sulle minacce sanitarie legate alla crisi climatica, attraverso una maggiore consapevolezza, il miglioramento delle conoscenze e un maggiore coinvolgimento della salute pubblica e degli operatori sanitari. Altri fattori che aiuteranno in questo percorso sono il miglioramento della resilienza delle strutture sanitarie alle condizioni meteorologiche estreme e una migliore capacità di risposta da parte dei sistemi sanitari all’aumento della domanda di assistenza o di diagnostica che verrà dai pazienti.

