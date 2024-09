Psicoterapia e benessere: come la salute mentale influenza ogni aspetto della nostra vita

La salute mentale? Un argomento che ancora oggi viene enormemente sottovalutato. Nonostante gli accorati appelli di psicologi e psicoterapeuti, argomenti come la depressione o l’impatto dello stress sulla qualità della vita non vengono abbastanza trattati dalle istituzioni.

Eppure, la grande verità è che la salute mentale influenza ogni aspetto della nostra vita, dalle relazioni personali allo svolgimento della propria professione, fino alla salute fisica. Cosa fare, in questi casi? Rivolgersi a un esperto del settore, a uno psicoterapeuta come Gerry Grassi, per lavorare su se stessi e ritrovare il proprio equilibrio.

Perché la salute mentale è importante?

Enormemente trascurata, la salute mentale è, in realtà, alla base del nostro benessere, poiché determina e influenza il modo in cui gestiamo la nostra vita, lo stress, eventuali ostacoli o problemi improvvisi.

Quando ci troviamo in condizioni di scarso benessere psicologico, non stiamo bene: spesso andiamo avanti facendo finta, mentendo agli amici o alla famiglia, e cadendo nel tranello peggiore. Ovvero quello di ignorare i campanelli di allarme.

L’influenza della salute mentale

Descritta come uno stato di benessere in cui una persona riesce a far fronte a quella che è, banalmente, la vita con tutti i suoi “stress”, la salute mentale viene influenzata (e influenza a sua volta) numerosi aspetti quotidiani.

Stile di vita

Quando non ci sentiamo bene, quando non siamo in pace con noi stessi, tendiamo a cadere nelle cattive abitudini, che deteriorano ulteriormente la nostra salute mentale. Pensiamo a una dieta sregolata: il nostro corpo necessita di un pieno di vitamine e di minerali per funzionare al meglio.

Quando, però, qualcosa non va, allora riceviamo dei segnali di allarme: per esempio, spesso cadiamo in tentazione con i dolci, il “comfort food” per eccellenza, o nel junk food, ovvero il cibo spazzatura.

Relazioni personali

Uno dei primi campanelli che dovrebbero preoccuparci? Quando non riusciamo più a sostenere conversazioni con le persone a cui teniamo davvero. Magari parliamo con loro ogni tanto, e altrettante volte rifiutiamo un invito perché il solo pensiero di uscire di casa ci “spossa”.

La perdita di curiosità, di interesse o più in generale di entusiasmo è uno dei primi segni della depressione e, più in generale, è un indicatore di cattiva salute mentale.

Lavoro

Scarsa capacità di concentrazione. Desiderio di licenziarsi, con la paura di non riuscire a sostenere le spese. Errori che prima non si sarebbero mai commessi. Sensazione di sentirsi perduti.

Quelli che abbiamo menzionato sono solamente alcuni dei modi in cui la salute mentale può avere effetti negativi sul lavoro. Capita anche di essere preda di sbalzi di umore e di non riuscire a controllarli.

Cosa fare? L’intervento di un professionista

Per mantenere una buona salute mentale, è necessario intervenire su molti aspetti della propria vita, dunque, quali il sonno – il riposo è indispensabile – praticare esercizio fisico per scaricare stress e tensioni, provare tecniche di rilassamento, come la meditazione.

In alcuni casi, però, l’intervento di un professionista è decisivo, perché può essere il punto di riferimento per sviluppare nuovi comportamenti positivi e strumenti per iniziare a cambiare la propria vita in meglio.

