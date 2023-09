Quando usare la fascia lombare: a cosa serve

A tutti succede di soffrire di mal di schiena, ma ci sono condizioni che, con il tempo, possono aggravarsi, fino a diminuire la qualità della vita. Così, per dare supporto alla colonna lombare e per trattare i casi di mal di schiena più dolorosi, è possibile usare la fascia lombare. Cerchiamo di comprendere cos’è, a cosa serve, quali sono i benefici e anche le tipologie che troviamo in commercio.

Cos’è la fascia lombare

Al giorno d’oggi sono molte le persone che soffrono di lombalgia o di lombo-sciatalgia. Una condizione frequente, che consiste nel provare una forte sensazione di dolore nella zona lombare. Questo dolore talvolta può estendersi fino agli arti inferiori.

C’è un modo, dunque, per alleviare l’affaticamento alla colonna vertebrale? Sì, effettivamente: un percorso di igiene posturale è a dir poco indispensabile per sostenere la schiena, così come per diminuire le possibilità di ricorrere alla chirurgia.

Le fasce lombari, dunque, non hanno solo lo scopo di trattare i dolori, ma servono anche per correggere la cattiva postura, che sovente è la causa del mal di schiena.

Lombalgia e lombosciatalgia: cause e sintomi

I fattori scatenanti della lombalgia o della lombosciatalgia sono molteplici. Più in generale il mal di schiena è spesso causato da uno stile di vita prevalentemente sedentario, ma non solo.

Alcune cause che possono influire, infatti, sono il sovrappeso, lo stress, la depressione, così come il fumo, o ancora un allenamento fisico eccessivo, senza riscaldamento prima di iniziare gli esercizi.

Dal momento in cui il mal di schiena è una condizione limitante, che può influire sulla qualità della vita, suggeriamo di sentire il parere del proprio medico per iniziare il giusto percorso di trattamento.

I benefici delle fasce lombari

Questo strumento è ormai enormemente utilizzato proprio in virtù dei benefici. Dal momento in cui è progettata per lenire – così come per prevenire – il dolore alla schiena, è utile anche per evitare eventuali lesioni, strappi o traumi nella zona lombare.

Tipologie di fasce lombari

Sono diverse le tipologie di fasce lombari attualmente in commercio, come la fascia posturale, la fascia lombare con stecche, la fascia per mal di schiena, la fascia per attività sportiva, o ancora la fascia riscaldante.

Questo dispositivo medico va scelto sulla base delle proprie condizioni. Pertanto è fondamentale ascoltare il parere del proprio medico per comprendere quale fascia lombare acquistare.

Per esempio, la fascia lombare riscaldante è utile per sciogliere la tensione muscolare, mentre la fascia posturale è fondamentale per chi ha bisogno di correggere una posizione scorretta, dal momento in cui è progettata proprio con l’obiettivo di supportare la schiena.

Il modello con stecche, invece, è utile nel momento in cui bisogna proteggere la schiena da un carico eccessivo, così da alleviare proprio il dolore nella zona lombare. Questo avviene proprio grazie alle stecche.

In commercio troviamo anche la fascia lombare per il mal di schiena, o per l’attività sportiva. Quest’ultimo modello è indicato per chi vuole prevenire gli infortuni durante l’attività sportiva o la palestra, e ovviamente cerca di allineare schiena e muscoli, riducendo la pressione sulla colonna lombare.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!