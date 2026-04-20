Resistenza agli antibiotici, quando è l’arte a raccontarla

L’arte per comunicare la resistenza agli antibiotici. Da oggi al 29 aprile a Roma, in piazza Mastai, si svolgerà la mostra “Sketching Antimicrobial Resistance”: saranno esposte en plein air 30 opere realizzate da illustratori provenienti da tutta Europa. L’obiettivo è quello di raccontare l’antimicrobico-resistenza attraverso il linguaggio universale dell’arte per accendere i riflettori su una delle emergenze sanitarie più impegnative del mondo contemporaneo e diffondere informazioni utili su come combatterla.

Preservare l’efficacia degli antibiotici

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto europeo EU-JAMRAI 2, la seconda Joint Action cofinanziata dalla Commissione europea per contrastare l’antimicrobico-resistenza e le infezioni correlate all’assistenza, alla quale l’Italia partecipa con un ampio partenariato. Il Ministero della Salute è parte attiva del progetto come ente affiliato e l’Istituto Superiore di Sanità come partner principale e coordinatore.

Ogni illustrazione è collegata a uno specifico messaggio sull’importanza di preservare l’efficacia degli antimicrobici, sulle cause dell’antimicrobico-resistenza e su come contrastarla.

“Le opere – spiega il Ministero della Salute – affrontano temi cruciali come l’uso corretto dei farmaci, l’importanza dell’igiene e delle vaccinazioni, oltre alla necessità di uno smaltimento adeguato per limitare la diffusione dei microrganismi resistenti nell’ambiente. Un invito, dunque, a modificare comportamenti quotidiani che incidono direttamente sulla salute umana, animale e ambientale, in un’ottica One Health”.

A rappresentare l’Italia è l’illustratore Ale Giorgini, che ha scelto di tradurre in immagine i meccanismi invisibili alla base della resistenza: mutazioni e scambi di materiale genetico tra microrganismi. L’ingresso alla mostra è libero e senza limiti di orario.