Come scegliere i migliori kit chirurgici

I kit chirurgici sono strumenti essenziali all’interno di una struttura ospedaliera, fondamentali per effettuare gli interventi in sala operatoria in maniera efficiente, corretta e sicura. La scelta e l’utilizzo di set procedurali adatti ad ogni specifico intervento è la prima importante fase di un intervento chirurgico.

Questi strumenti sono in grado di fare la differenza durante un intervento perché, se scelti nel modo corretto, permettono di ridurre le tempistiche e di adottare nuove tecniche meno invasive, più rapide e al tempo stesso meno costose.

Ma come è possibile aumentare l’efficienza in sala operatoria? Negli ultimi anni si utilizzano set procedurali chirurgici personalizzati che includono dispositivi monouso, innovativi ed estremamente funzionali.

I kit chirurgici personalizzati di Mölnlycke

Mölnlycke è un’azienda leader nel settore della fornitura di prodotti e soluzioni mediche agli operatori sanitari, lavora costantemente a nuove soluzioni tecnologicamente innovative che aiutano il settore sanitario ad ottenere risultati clinici migliori.

I kit chirurgici personalizzati di Mölnlycke sono il frutto di anni di collaborazione con professionisti del settore sanitario e chirurghi, appositamente pensati per soddisfare nel miglior modo possibile tutte le principali esigenze in sala operatoria, tenendo conto anche dei vantaggi economici e ambientali.

La configurazione dei set procedurali personalizzati adegua ogni singolo kit ad una specifica esigenza sanitaria, tenendo conto di tutte le azioni compiute dall’equipe per un determinato intervento, a partire dalla preparazione della sala e del paziente fino all’ultimo passaggio da svolgersi ad intervento compiuto.

Le caratteristiche dei set procedurali personalizzati

I kit chirurgici Mölnlycke si differenziano molto dai tradizionali set procedurali, a partire dai materiali di realizzazione di alcuni dei componenti, in TNT, e dai metodi di assemblaggio degli strumenti chirurgici, all’interno di un unico set all in one: un processo che riduce notevolmente il rischio di contaminazione e garantisce una preparazione asettica del campo.

Avere tutti gli strumenti a portata di mano all’interno di un unico set permette di ridurre le entrate e le uscite dalla sala operatoria e il confezionamento primario può essere gestito da una singola persona: i singoli componenti del set procedurale chirurgico sono predisposti a strati e configurati tenendo conto sia delle dimensioni di ogni singolo dispositivo che del rispettivo ordine di utilizzo. In questo modo è possibile ottenere una disposizione funzionale che segue l’esatta sequenza di tutte le fasi progressive di un intervento chirurgico.

La soluzione all-in-one, oltre a soddisfare tutte le specifiche necessità dell’equipe medica, migliora l’efficienza e i tempi dei protocolli operativi della chirurgia, garantisce un notevole risparmio di tempo e permette di ottimizzare la programmazione della lista interventi all’interno di una struttura ospedaliera.

I vantaggi dei kit chirurgici Mölnlycke

Tra i principali vantaggi nell’utilizzare i set procedurali chirurgici Mölnlycke, i professionisti del settore sanitario hanno riscontrato una riduzione delle tempistiche per la preparazione delle procedure chirurgiche del 40%, un risultato incredibile che consente di effettuare all’interno di una sala operatoria un maggior numero di interventi chirurgici.

Anche la spesa per le procedure chirurgiche è ottimizzata, perché è possibile acquistare un unico set all-in-one completo, contenente tutti i dispositivi essenziali, senza dover ricorrere all’acquisto dei singoli componenti.

Infine, un vantaggio molto importante è legato all’aspetto ambientale: l’utilizzo di un singolo imballaggio permette di risparmiare notevolmente sui volumi di confezionamento da smaltire al termine di ogni intervento chirurgico, così da tutelare maggiormente l’ambiente e ridurre la quantità di rifiuti prodotti in ambito sanitario.

