Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato: cosa sappiamo davvero sui rischi

Nel dibattito pubblico sul fumo si sente parlare sempre più spesso di prodotti “alternativi” alle sigarette tradizionali. Tra questi, i più diffusi sono le sigarette elettroniche e i dispositivi a tabacco riscaldato. Ma quanto sono davvero meno rischiosi?

Nel dibattito pubblico sul fumo si sente parlare sempre più spesso di prodotti “alternativi” alle sigarette tradizionali. Tra questi, i più diffusi sono le sigarette elettroniche e i dispositivi a tabacco riscaldato. Ma quanto sono davvero meno rischiosi?

Le forme del fumo

La principale differenza rispetto alle sigarette tradizionali riguarda il meccanismo di funzionamento. Nel caso delle sigarette classiche il tabacco viene bruciato, generando combustione e producendo fumo contenente migliaia di sostanze chimiche. Tra queste vi sono anche numerosi composti tossici e cancerogeni.

I dispositivi a tabacco riscaldato, invece, portano il tabacco a temperature più basse, senza raggiungere i livelli necessari per la combustione. Le sigarette elettroniche funzionano in modo diverso: riscaldano un liquido – che può contenere nicotina, aromi e altre sostanze – producendo un aerosol che viene inalato dall’utilizzatore.

L’assenza di combustione rappresenta una delle ragioni per cui questi prodotti sono spesso considerati meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali. Tuttavia, gli esperti sottolineano che “meno dannoso” non significa “sicuro”. Proprio su questo punto si concentra da anni anche l’attività del Movimento Difesa del Cittadino, che evidenzia come tra i consumatori persista una diffusa confusione sui reali livelli di rischio e sulle caratteristiche dei diversi prodotti.

Per i fumatori adulti che non riescono a smettere, alcuni specialisti ritengono che i prodotti alternativi possano rappresentare uno strumento di riduzione del danno se utilizzati in sostituzione completa delle sigarette tradizionali. Tuttavia, questa possibilità riguarda esclusivamente i fumatori e non deve essere interpretata come un invito all’utilizzo da parte di chi non fuma. In questo senso, una corretta informazione è essenziale per evitare interpretazioni fuorvianti dei messaggi legati alla “riduzione del danno”.

Il problema principale riguarda infatti la diffusione di questi dispositivi tra i giovani e tra i non fumatori. In questi casi il rischio è quello di sviluppare una dipendenza da nicotina che potrebbe rappresentare una porta d’ingresso verso il consumo di altri prodotti a base di tabacco.

#fumatoriconsapevoli

Per questo motivo molte istituzioni sanitarie e associazioni di consumatori insistono sull’importanza dell’informazione. Tra queste, il Movimento Difesa del Cittadino promuove da anni iniziative di sensibilizzazione e, attraverso la campagna #fumatoriconsapevoli, lavora per fornire ai cittadini strumenti utili a orientarsi tra prodotti diversi, comprendere cosa la normativa consente e cosa vieta anche in ambito pubblicitario, e sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi.

Comprendere le differenze tra i prodotti, conoscere i rischi e distinguere tra riduzione del danno e sicurezza assoluta è fondamentale per permettere ai cittadini di compiere scelte consapevoli. Un’informazione chiara, completa e accessibile rappresenta infatti uno degli strumenti più efficaci per la tutela della salute.