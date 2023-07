Temperature estreme a Roma e nel Lazio, Legambiente: servono politiche di adattamento

Il bollettino delle ondate di calore per la giornata di oggi vede l’Italia, quasi tutta, stretta in una morsa di rosso. Livello 3, il più alto, condizioni ad elevato rischio ed emergenza ondate di calore, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sulle persone fragili e a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Da giorni si rincorrono anche gli allarmi sui record di temperatura che si stanno raggiungendo a Roma e nel Lazio, dove tutte le città sono classificate con bollino rosso. Sulle temperature estreme a Roma e nel Lazio, dice Legambiente Lazio: “Il caldo estremo nel nostro territorio è emergenza climatica”. C’è dunque bisogno, spiega l’associazione, di politiche di adattamento concrete: fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile, cura dei parchi e del verde, salvaguardia della risorsa idrica, economia circolare nella gestione dei rifiuti.

Temperature estreme e politiche di adattamento

In queste ore si raggiungono continui picchi di caldo che “battono i record storici” a Roma e nel Lazio.

«Il caldo sempre più estremo non è estate ma emergenza climatica e c’è bisogno di politiche d’adattamento e scelte inequivocabili – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – al pari di come andrebbe fatto quando si deve fare i conti con le precipitazioni violente, conseguenze diverse del riscaldamento globale scatenato dalle nostre emissioni climalteranti. Alla politica, all’amministrazione e alle grandi aziende dei servizi nel Lazio, chiediamo di mettere in campo tutto il possibile perché siano protagonisti delle scelte giuste, di fronte a fenomeni di anno in anno sempre peggiori anche nei nostri territori».

Per adattare il territorio a questa emergenza, alle ondate di calore e agli eventi climatici estremi, «non si può che scegliere con coerenza – prosegue Scacchi – la strada dell’ambientalismo: via libera alle rinnovabili per la produzione di energia da eolico a terra e off-shore, fotovoltaico e agrivoltaico, geotermia e tutte le altre fonti e lo stop definitivo della produzione da fossili a partire dalla centrale a carbone di Civitavecchia; più TPL, Tram, Metro, Treni Regionali e Bus Cotral e meno automobili in circolazione; aumento della superficie con aree protette, cura e rafforzamento del verde soprattutto urbano; riduzione drastica delle previsioni edificatorie nei PRG vigenti e quindi delle potenziali nuove isole di calore; misure forti di contenimento degli sprechi dell’acqua e di contrasto all’inquinamento della risorsa idrica; potenziamento di strumenti di smart working e di assistenza delle fasce di popolazione più deboli».

A questo si aggiunge ancora la gestione dei rifiuti – non con incenerimento ma attraverso “una rete capillare di impianti industriali dell’economia circolare”, e il miglioramento della raccolta rifiuti, che oggi invece sta invadendo le strade della Capitale.

