TuttoVaccini, online la mappa dei centri vaccinali e le informazioni contro le fake news

È online il portale interattivo TuttoVaccini, iniziativa realizzata da Cittadinanzattiva per orientare i cittadini nella “babele di informazioni” sulle vaccinazioni. C’è la mappa dei centri vaccinali, il calendario delle vaccinazioni e le informazioni per contrastare le fake news sui vaccini

C’è la mappatura geolocalizzata degli oltre 1800 centri vaccinali pubblici e la mappa delle farmacie in cui ci si può vaccinare. Il calendario vaccinale previsto dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025 e l’elenco della vaccinazioni raccomandate e di quelle obbligatorie.

Ci sono inoltre le risposte alle principali domande sui vaccini, a partire dal contrasto fra informazione e disinformazione e dai cambiamenti culturali che negli anni hanno fatto diminuire le vaccinazioni. È online il portale interattivo TuttoVaccini, iniziativa realizzata da Cittadinanzattiva (con il contributo non condizionato di GSK, MSD e Viatris) che mette anche a disposizione un vademecum scaricabile online per dare informazioni di carattere generale sul mondo delle vaccinazioni.

Una “bussola informativa” che vuole orientare i cittadini nella “babele di informazioni e di procedure e leggi nazionali e locali”, come spiega l’associazione, e aiutarli a individuare i punti vaccinali più vicini al proprio luogo di residenza. Nonché dare risposte a false credenze che si sono diffuse intorno ai vaccini e che hanno fatto diminuire negli ultimi anni le coperture vaccinali, in particolare quelle di tutte le vaccinazioni per i bambini fino a 2 anni, mettendo così a rischio il raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge (soglia di copertura al 95%).

TuttoVaccini, bussola contro la mancanza di informazioni

«TuttoVaccini è uno strumento che mettiamo a disposizione di tutti – cittadini, istituzioni, professionisti sanitari e media – nell’ottica di una responsabilità condivisa su una sfida fondamentale, quale è quella della prevenzione, per la salute collettiva e per la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale – ha detto Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva – E chiediamo ai soggetti interessati di contribuire all’aggiornamento e arricchimento della piattaforma, che può orientare le persone e favorire una piena e consapevole adesione alle vaccinazioni, uno degli strumenti di prevenzione più importanti che abbiamo».

Il progetto TuttoVaccini nasce poi dalle conseguenze della pandemia da Covid che a partire dal 2020 ha rivelato una situazione di disorganizzazione nelle politiche di vaccinazioni italiane, con decisioni eterogenee e difficoltà di accesso alle informazioni. La pandemia ha anche accentuato l’importanza dei vaccini e dato fuoco a false credenze e disinformazione sulla loro efficacia.

TuttoVaccini vuole dunque offrire informazioni sulle vaccinazioni, con particolare riferimento ai bisogni di salute delle popolazioni fragili, e chiarimenti su normativa nazionale, Piano nazionale di prevenzione vaccinale, calendario vaccinale, obiettivi di copertura, vaccinazioni previste e disponibili per le diverse classi di età. Ci sono inoltre schede dedicate a ogni regione, la mappatura geolocalizzata degli oltre 1800 centri vaccinali pubblici e, attraverso la collaborazione con Federfarma, la mappa di oltre 5400 farmacie del territorio dove è possibile vaccinarsi.

«Ci auguriamo – ha detto Valeria Fava, coordinatrice politiche della salute di Cittadinanzattiva – che questa nostra iniziativa possa contribuire a superare alcune criticità del sistema che da anni mettiamo in luce, e che anche il nuovo Piano nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-25 evidenzia, ossia: una forte disomogeneità dei modelli organizzativi regionali, dei percorsi e delle offerte vaccinali; un mancato raggiungimento delle coperture vaccinali previste, specie in alcuni territori e per alcune vaccinazioni in particolare, una generale mancanza di informazioni».

