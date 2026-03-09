“Verso l’eliminazione dei PFAS”, Manifesto di Utilitalia, Legambiente e Consumers’Forum

Utilitalia, Legambiente e Consumers’Forum hanno sottoscritto il Manifesto “Verso l’eliminazione dei PFAS” che vuole affrontare l’inquinamento da parte dei “forever chemicals”. Propone eliminazione e sostituzione dei PFAS con alternative valide e applicazione del principio “chi inquina paga”

Un impegno comune e condiviso contro i PFAS. I forever chemicals, sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche che persistono nell’ambiente più a lungo di qualsiasi altra sostanza sintetica, sono al centro di crescenti preoccupazioni per l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente. Oggi in Senato Utilitalia, Legambiente e Consumers’ Forum si sono unite per tutelare i diritti dei cittadini con azioni concrete contro i PFAS e hanno firmato il Manifesto “Verso l’eliminazione dei PFAS”.

Fra le azioni proposte dal Manifesto ci sono l’eliminazione e la sostituzione dei PFAS in tutti i prodotti per i quali esistono alternative valide e l’introduzione del principio “chi inquina paga”.

PFAS persisenti, minaccia a salute e ambiente

I PFAS, ricorda il Manifesto, sono un gruppo di oltre 10.000 sostanze chimiche sintetiche utilizzate per la produzione di materiali resistenti e durevoli, sono ampiamente presenti in rivestimenti e prodotti di uso quotidiano.

La loro elevata stabilità chimica li rende persistenti nell’ambiente e difficili da degradare e questo porta ripercussioni pesanti sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. Negli ultimi anni, diverse istituzioni internazionali hanno definito linee guida sempre più stringenti per limitarne la diffusione e ridurre l’inquinamento da PFAS.

In questo contesto, il Manifesto promuove un approccio basato su evidenze scientifiche e dati certi e sottolinea l’importanza della collaborazione tra imprese, istituzioni, associazioni e cittadini.

Le proposte del Manifesto

Fra le principali azioni che il documento propone ci sono:

eliminazione e progressiva sostituzione dei PFAS con alternative più sicure , accompagnate dalla definizione di un quadro normativo di medio-lungo periodo, capace di orientare l’innovazione industriale verso soluzioni sostenibili;

, accompagnate dalla definizione di un quadro normativo di medio-lungo periodo, capace di orientare l’innovazione industriale verso soluzioni sostenibili; applicazione del principio “chi inquina paga” , per evitare che i costi della gestione e del trattamento ricadano sulla collettività;

, per evitare che i costi della gestione e del trattamento ricadano sulla collettività; promozione della ricerca e dello sviluppo di alternative sicure nel rispetto della salute umana e dell’ambiente;

e dello nel rispetto della salute umana e dell’ambiente; sviluppo di soluzioni tecnologiche e sostegno alla ricerca per la riduzione e l’abbattimento dei PFAS nei sistemi di trattamento delle acque e dei rifiuti;

e sostegno alla ricerca per la riduzione e l’abbattimento dei PFAS nei sistemi di trattamento delle acque e dei rifiuti; armonizzazione delle normative a livello europeo.

Il Manifesto punta anche al rafforzamento delle soluzioni tecnologiche per la riduzione e l’abbattimento dei PFAS nei sistemi di trattamento delle acque e dei rifiuti.

Associazioni contro PFAS

“I gestori del servizio idrico – spiega Barbara Marinali, Vicepresidente vicario di Utilitalia – monitorano costantemente la presenza dei PFAS nelle acque che distribuiscono e hanno avviato investimenti importanti per il loro abbattimento, avvalendosi delle migliori tecnologie disponibili a tutela della salute pubblica. Con questo Manifesto, la Federazione intende sostenere l’impegno degli operatori del servizio idrico nella gestione di un problema la cui soluzione non può che essere la prevenzione. Sono necessarie l’eliminazione totale dei PFAS e l’applicazione del principio ‘chi inquina paga’: i costi non possono ricadere esclusivamente sugli operatori dei servizi idrici, quindi sulle tariffe a carico dei cittadini”.

Per Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, “il Manifesto rappresenta per Legambiente un nuovo e importante punto di partenza: l’avvio di una collaborazione che rafforza e rinnova l’impegno dell’associazione nel contrastare la piaga dei PFAS, in piena continuità con le vertenze che da anni portiamo avanti nei territori maggiormente colpiti”.

“Lo scopo comune – evidenzia il presidente di Consumers’ Forum Furio Truzzi – è quello di contribuire a diffondere la sostenibilità ambientale e sociale e nella tutela dei diritti dei cittadini, promuovendo iniziative comuni per ridurre e sostituire i PFAS, consapevoli che la portata di questa sfida richieda il contributo più ampio possibile”.