Zitromax introvabile in farmacia, AIFA: “antibiotico non efficace per il Covid”

Le scorte dell’Antibiotico Zitromax e del farmaco equivalente contenente il principio attivo Azitromicina sono esaurite. L’AIFA ricorda che l’antibiotico non è efficace per la cura del Covid e che può causare carenza del farmaco per i soggetti che ne abbiano effettivamente bisogno

Zitromax introvabile in farmacia, esperti: "utile solo in caso di infezione batterica"

Le scorte di Antibiotico Zitromax sono esaurite in tutta Italia; introvabile anche il farmaco generico equivalente, contenente il principio attivo Azitromicina. Così titolano oggi le testate italiane, associando l’utilizzo di tale farmaco alla cura del Covid.

Eppure, stando a quanto indicato dall’Aifa nella scheda dedicata all’Azitromicina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19, “La mancanza di un solido razionale e l’assenza di prove di efficacia nel trattamento di pazienti COVID-19 non consente di raccomandare l’utilizzo dell’azitromicina, da sola o associata ad altri farmaci con particolare riferimento all’idrossoclorochina, al di fuori di eventuali sovrapposizioni batteriche”.

Il dibattito sull’argomento ha trovato largo spazio anche sui social. Tanti i commenti degli utenti che si chiedono come mai un farmaco non utile alla cura del Coronavirus, se non in caso di concomitante infezione batterica, sia diventato ormai introvabile in farmacia e soprattutto perché siano gli stessi medici di famiglia a prescriverla, dato che per averlo occorre la ricetta medica.

Zitromax, AIFA: “gli antibiotici non curano il Covid”

Proprio l’AIFA ha appena diffuso una nota in cui scrive chiaramente che “non esistono antibiotici efficaci per il COVID-19“.

“In merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell’azitromicina anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per il COVID-19, AIFA precisa che l’azitromicina, e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di COVID-19”, si legge nel comunicato.

L’Agenzia Italiano del Farmaco spiega, inoltre, di aver scoraggiato fortemente l’uso dell’azitromicina per il COVID. “Come ampiamente dimostrato da numerosi e ben condotti studi clinici pubblicati sulle migliori riviste internazionali, non vi è alcuna evidenza che l’utilizzo dell’azitromicina abbia un effetto protettivo sulla evoluzione di COVID-19, né in termini di riduzione della trasmissione, né dei tempi di guarigione, o della mortalità”.

Gli antibiotici, inoltre, non sono efficaci per il trattamento di nessuna infezione virale, inclusa l’influenza stagionale – ricorda ancora l’AIFA, che richiama tutti, prescrittori e cittadini, alla responsabilità di usare le terapie antibiotiche solo ove indicate.

I rischi di un uso inappropriato dell’antibiotico

Duplice il rischio di un uso indiscriminato dell’azitromicina o di ogni altro antibiotico: può creare condizioni di carenza di antibiotici per i soggetti che ne abbiano effettivamente bisogno per trattare infezioni batteriche e può aumentare il rischio di sviluppo e diffusione di batteri resistenti agli antibiotici. A questo proposito, AIFA chiarisce che, dalle verifiche effettuate, la carenza attuale non deriva da esportazioni o altre anomalie distributive, ma dalla prescrizione del farmaco al di fuori delle indicazioni previste.

Questa è anche la posizione espressa da Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, in un’intervista rilasciata a la Repubblica: “Non ci sono antibiotici che curino il Covid” […] “la carenza del farmaco Zitromax nelle farmacie italiane è frutto di un uso eccessivo e inappropriato”.

Prassi che potrebbe causare ulteriori danni alla salute. A la Repubblica Magrini spiega, infatti, che “L’abuso di antibiotici produce resistenza. E la resistenza è un disastro. L’azitromicina, il principio attivo di Zitromax, è un farmaco importantissimo se usato con le malattie giuste: gonorrea, clamidia, colera. Con il diffondersi della resistenza, che in Italia è un problema grave, rischiamo di perdere armi preziosissime”.

Sulla questione relativa ai medici di famiglia è intervenuto Fiorenzo Corti, vicesegretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), che all’Adnkronos Salute specifica “In linea con le raccomandazioni dell’Aifa, la prescrizione da parte dei medici di famiglia è indicata solo per casi selezionati, quando c’è il sospetto di un’infezione batterica. Non è chiaro, quindi, il perché possa verificarsi una prescrizione smodata di questo antibiotico che, ricordiamo, deve essere necessariamente prescritto e non può essere distribuito in farmacia senza ricetta”.