Le scorte dell’Antibiotico Zitromax e del farmaco equivalente contenente il principio attivo Azitromicina sono esaurite. Gli esperti ricordano che l’antibiotico non deve essere usato per il Covid, ad eccezione di pochi casi selezionati e in presenza di infezione batterica

Zitromax introvabile in farmacia, esperti: "utile solo in caso di infezione batterica"

Le scorte di Antibiotico Zitromax sono esaurite in tutta Italia; introvabile anche il farmaco generico equivalente, contenente il principio attivo Azitromicina. Così titolano oggi le testate italiane, associando l’utilizzo di tale farmaco alla cura del Covid.

Eppure, stando a quanto indicato dall’Aifa nella scheda dedicata all’Azitromicina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19, “La mancanza di un solido razionale e l’assenza di prove di efficacia nel trattamento di pazienti COVID-19 non consente di raccomandare l’utilizzo dell’azitromicina, da sola o associata ad altri farmaci con particolare riferimento all’idrossoclorochina, al di fuori di eventuali sovrapposizioni batteriche”.

Il dibattito sull’argomento ha trovato largo spazio anche sui social. Tanti i commenti degli utenti che si chiedono come mai un farmaco non utile alla cura del Coronavirus, se non in caso di concomitante infezione batterica, sia diventato ormai introvabile in farmacia e soprattutto perché siano gli stessi medici di famiglia a prescriverla, dato che per averlo occorre la ricetta medica.

Caso Zitromax, “gli antibiotici non curano il Covid”

“Non ci sono antibiotici che curino il Covid“, spiega Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, in un’intervista rilasciata a la Repubblica. Per Magrini, dunque, “la carenza del farmaco Zitromax nelle farmacie italiane è frutto di un uso eccessivo e inappropriato”.

Prassi che potrebbe causare ulteriori danni alla salute. A la Repubblica Magrini spiega, infatti, che “L’abuso di antibiotici produce resistenza. E la resistenza è un disastro. L’azitromicina, il principio attivo di Zitromax, è un farmaco importantissimo se usato con le malattie giuste: gonorrea, clamidia, colera. Con il diffondersi della resistenza, che in Italia è un problema grave, rischiamo di perdere armi preziosissime”.

Sulla questione relativa ai medici di famiglia è intervenuto Fiorenzo Corti, vicesegretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), che all’Adnkronos Salute specifica “In linea con le raccomandazioni dell’Aifa, la prescrizione da parte dei medici di famiglia è indicata solo per casi selezionati, quando c’è il sospetto di un’infezione batterica. Non è chiaro, quindi, il perché possa verificarsi una prescrizione smodata di questo antibiotico che, ricordiamo, deve essere necessariamente prescritto e non può essere distribuito in farmacia senza ricetta”.