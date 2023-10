Acqua dal rubinetto o in bottiglia? ADOC: quella in bottiglia costa molto di più (Foto di rony michaud da Pixabay )

Nel nostro Paese esiste un’enorme disparità di prezzo dell’acqua: lo afferma l’ADOC, che ha realizzato uno studio per analizzare le differenze di prezzo a seconda delle diverse modalità di fruizione dell’acqua.

Secondo l’indagine, se acquistata negli esercizi commerciali, l’acqua – contenuta per la maggior parte in bottiglie di plastica – può arrivare a costare ben 177 volte l’acqua consumata dal rubinetto. Una proporzione che aumenta considerando l’acquisto dell’acqua in bottiglia nelle stazioni o negli aeroporti: il costo di una bottiglietta in una stazione o un aeroporto italiano è di 2777 volte quella del rubinetto.

“La questione “acqua” non è puramente economica e si intreccia capillarmente con le sfide fondamentali di oggi – osserva l’associazione -, in quanto concerne la questione della sostenibilità ambientale, dell’accesso all’acqua come bene primario da riconoscere e tutelare, del consumo di bottiglie di plastica, rispetto al quale l’Italia è il primo consumatore europeo nonché il secondo a livello mondiale, e della dispersione idrica, che nel nostro Paese raggiunge livelli inaccettabili”.

Il costo dell’acqua, lo studio ADOC

Come spiegato dall’ADOC, le stime dello studio sono state elaborate attingendo da diverse fonti, rilevando i prezzi della Provincia di Roma come indicativi dello scenario nazionale. In particolare, le tariffe per l’acqua del rubinetto sono state stimate in base all’ Articolazione tariffaria nell’ATO 2 Lazio Centrale Roma, a valere dal 1° settembre 2023. È stata considerata, per approssimazione, una media tra la tariffa relativa al consumo “agevolato” e quella relativa al consumo “base”, corrispondenti a scaglioni di consumo parametrati sui metri cubi di acqua effettivamente utilizzati dalle famiglie.

Sono stati presi in considerazione – sottolinea l’associazione – soltanto i costi variabili di acquedotto, fognatura e depurazione, in quanto i dati disponibili sui costi fissi sono presentati in misura annua e fissa. Si consideri che il prezzo dell’acqua consumata dal rubinetto in Italia, se posto in relazione agli altri Paesi europei, è uno dei più bassi dell’Unione Europea.

Il prezzo dell’acqua in bottiglia del supermercato, invece, è stato estrapolato dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), rilevando i dati relativi all’acqua minerale dell’Agosto 2021 e dell’Agosto 2023.

Nella Tabella riportata dall’ADOC i due prezzi sono posti a confronto, per evidenziare come l’aumento inflazionistico abbia riguardato anche un bene fondamentale come l’acqua. “A prima vista – spiega l’associazione – l’aumento da 0.28€ al litro a 0.32€ al litro appare meno significativo di altri beni alimentari, ma se posto in metri cubi, laddove un metro cubo corrisponde a 1000L, si riscontra un aumento di 40€ rispetto ad Agosto 2021, il 14,3% in più“.

Per il prezzo dell’acqua in bottiglia acquistata in stazione e in aeroporto è stato preso il dato di 2.50€ per mezzo litro: una stima conservativa, in quanto molto spesso tale prezzo dipende sia dalla marca dell’acqua che dai costi di gestione della singola stazione e aeroporto, che dal numero di esercenti presenti nelle strutture.

“Equivalente a 5€ per 1 litro, risulta inaccettabile anche qualora venissero incorporati nell’analisi i costi dell’affitto dell’esercizio commerciale, i costi dell’imbottigliamento, del trasporto e del margine di profitto – afferma l’ADOC -. La verità è che le stazioni e gli aeroporti dispongono di negozi ed esercizi commerciali limitati. In particolare negli aeroporti, una volta passato il gate, la disponibilità dell’acqua si trova solo in una manciata di punti vendita, che sono quindi nella possibilità di applicare un prezzo non concorrenziale. Un gioco al profitto che si basa sulla scarsa disponibilità di un bene primario“.

L’ADOC chiederà l’intervento dell’Antitrust

Per la Presidente di ADOC, Anna Rea, si tratta di “una situazione inaccettabile. L’acqua del rubinetto presenta standard qualitativi di altissimo livello, ma riscontriamo come nel tempo siano stati condotti attacchi di disinformazione volti a discriminarne la qualità igienica e le sue caratteristiche minerali a favore dell’acqua in bottiglia“.

“Inoltre – ha continuato la Presidente dell’Associazione dei Consumatori – l’acqua non è soltanto un bene prezioso e scarso, nonostante l’Italia sia tra i Paesi europei con la maggiore disponibilità di fonti: è soprattutto un bene primario, che pertanto deve sfuggire dalle logiche convenzionali di mercato, profitto o, peggio, speculazione“.

Per tutte queste ragioni l’associazione chiederà all’Antitrust di “avviare un’indagine sul comparto e di intervenire tempestivamente, predisponendo gli opportuni accertamenti volti a chiarire le dinamiche di prezzo di un bene prezioso, primario e indispensabile quale è l’acqua”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!