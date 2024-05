Affumicatura e rischi per la salute, stop dell’Ue a 8 aromatizzanti

L’autorizzazione di 8 aromatizzanti di affumicatura per alimenti non sarà concessa a livello europeo per rischi legati a genotossicità. Lo scorso 24 aprile la Commissione europea ha dato il via libera alla proposta di non autorizzazione. Dopo un periodo di eliminazione graduale, l’uso di questi aromi non sarà più consentito nell’Unione Europea.

Le sostanze interessate sono le seguenti: SF-001 “proFagus Smoke R714” (precedentemente denominato“Scansmoke PB 1110”); SF-002 “Zesti Smoke Code 10; SF-003 “Smoke Concentration 809045”; SF-004 “Scansmoke SEF7525”; SF-005 “SmokeEx C-10”; SF-006 “SmokEz Enviro-23”; SF-008 “proFagus Smoke R709”; SF-009 “Fumokomp Conc.” (precedentemente denominato “Fumokomp”).

La decisione è stata presa dopo che nel novembre 2023 l’Autorità Europea per la Sicurezza degli Alimenti (EFSA) aveva pubblicato una valutazione rilevando che, per tutti gli otto aromatizzanti di affumicatura, i problemi di genotossicità erano confermati o non potevano essere esclusi. “Sulla base delle prove scientifiche disponibili sugli aromatizzanti – aveva spiegato Wim Mennes, presidente del gruppo di lavoro dell’EFSA -non abbiamo potuto escludere preoccupazioni relative alla genotossicità per nessuno degli otto aromatizzanti di affumicatura. La genotossicità è la capacità di una sostanza chimica di danneggiare il materiale genetico delle cellule. Cambiamenti o mutazioni delle informazioni genetiche all’interno di una cellula possono aumentare il rischio di sviluppare condizioni come il cancro e le malattie ereditarie. Per questo tipo di tossicità non è possibile definire un livello di sicurezza”.

Help Consumatori aveva anticipato come queste otto sostanze erano state rivalutate dall’Efsa e non si erano potuti escludere problemi di genotossicità. Avevamo inoltre approfondito l’argomento con una serie di faq che erano state pubblicate dal BFR, l’Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio.

A seguito di ampie discussioni con gli Stati membri e le parti interessate – si legge in una nota della Commissione Europea – il regolamento stabilisce diversi periodi di eliminazione graduale per dare tempo ai produttori e agli operatori di adattarsi alle nuove norme. Se utilizzato in sostituzione dell’affumicatura tradizionale (ad esempio prosciutti, pesce, formaggi), il periodo di eliminazione graduale è di 5 anni. Per gli usi in cui viene aggiunto l’aroma di affumicatura per un sapore extra (ad esempio zuppe, patatine, salse), il periodo di eliminazione graduale sarà di 2 anni. La Commissione adotterà formalmente il regolamento nelle prossime settimane, per entrare in vigore entro questa primavera.

Come può essere informato il consumatore se il sapore affumicato degli alimenti derivi dall’uso di aromatizzanti di affumicatura o con l’impiego fumo fresco? Leggendo in etichetta diciture come “aromi di affumicatura” o “aromi”. Come consigliato dallo stesso Mennes “In genere una dieta bilanciata riduce il rischio di esposizione a potenziali rischi alimentari. Bilanciare la dieta variando gli alimenti può aiutare i consumatori a ridurre l’assunzione di sostanze nocive”.

