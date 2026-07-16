Assicurazione per i monopattini elettrici, Altroconsumo: poche polizze e carissime

Dal 16 luglio è in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Altroconsumo ha fatto una ricerca per preventivi online e ha trovato solo cinque polizze, con costi da 155 a 417 euro

Da oggi è in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, ma le polizze disponibili sono poche e sono carissime. Su 17 compagnie assicurative interpellate online da Altroconsumo, solo cinque ieri permettevano di avere un preventivo online. E i costi non sono affatto di poche decide di euro. Le polizze assicurative conformi agli obblighi di legge, trovate dall’associazione, costano da 155 a 417 euro.

Monopattini elettrici, l’assicurazione obbligatoria

Dal 16 luglio chi utilizza un monopattino senza la copertura Rc obbligatoria è soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 400 euro. Una multa analoga è prevista anche per chi circola senza il contrassegno identificativo. Il problema, sottolinea Altroconsumo, è che i primi prodotti assicurativi sono stati resi disponibili solo nella giornata del 15 luglio e i prezzi sono particolarmente alti. L’associazione, ieri pomeriggio, ha verificato sui siti di 17 compagnie assicurative la presenza di un simulatore per calcolare il costo della polizza Rc per monopattini. Ma trovato solo cinque compagnie che permettevano di avere un preventivo online. E prezzi molto alti.

Spiega Altroconsumo: “Nel pomeriggio del 15 luglio abbiamo preso in esame il profilo di un trentenne residente a Milano, ovviamente alla prima assicurazione di un monopattino elettrico, che applica l’agevolazione Rc familiare utilizzando la classe di merito più favorevole (la CU01) maturata su un altro veicolo. Per questo profilo, la soluzione più conveniente è proposta da Sara, con un premio di 155 euro, seguita da Allianz Direct con 213,06 euro. Più distanti Vittoria, con 331 euro, e Generali e Cattolica, entrambe a 417 euro e con le stesse tariffe (le compagnie appartengono allo stesso gruppo)”.

I preventivi sono pochi per poter parlare di un prezzo medio attendibile, ma permettono di ipotizzare che le polizze di Responsabilità civile per i monopattini difficilmente potranno costare solo poche decine di euro, come nelle previsioni della vigilia.

Non tutte le polizze online vanno bene

Altroconsumo fa poi riferimento ad altre polizze che si trovano online ma non rispondono ai requisiti di legge. Chi prova a cercare una “assicurazione monopattino” su internet trova facilmente numerose altre offerte più economiche e vendute a poche decine di euro, ma “quei prodotti oggi disponibili non sono stati progettati per soddisfare il nuovo obbligo introdotto dal Codice della strada”.

Si tratta di polizze già presenti sul mercato che offrono coperture dedicate a chi utilizza un monopattino elettrico, come la responsabilità civile facoltativa, la tutela legale, gli infortuni del conducente o il furto del mezzo. “È solo leggendo con attenzione le condizioni contrattuali – spiega Altroconsumo – che emerge il problema: alcune compagnie precisano chiaramente fin dalle prime schermate che queste polizze non consentono di adempiere al nuovo obbligo di legge, altre lo spiegano nelle condizioni di assicurazione o nelle Faq. E così tanti consumatori hanno acquistato o potrebbero acquistare un prodotto pensando di essere in regola e scoprire solo in un secondo momento che quella polizza non è valida ai fini dell’obbligo introdotto dal 16 luglio”.

Poco tempo, poche polizze e care. Altroconsumo si rivolge all’Ivass

È dunque una situazione che rischia di creare forti criticità per gli utenti dei monopattini elettrici. L’obbligo assicurativo era già slittato di due mesi. Ma le prime polizze sono arrivate sul mercato solo alla vigilia del 16 luglio: i proprietari dei monopattini non hanno avuto il tempo di confrontare le offerte. Non solo.

Per Altroconsumo “il numero di compagnie che, al momento, rende effettivamente disponibile una polizza dedicata è ancora molto limitato: un mercato così poco concorrenziale rischia di ridurre ulteriormente le possibilità di scelta per i consumatori”.

C’è poi la questione niente affatto secondaria dei prezzi. Dalle verifiche fatte da Altroconsumo emergono premi assicurativi che, in alcuni casi, superano i 400 euro l’anno. “Costi di questo livello rischiano di trasformare un obbligo pensato per aumentare la sicurezza in un forte disincentivo all’utilizzo di un mezzo di mobilità sostenibile”, spiega l’associazione.

Altroconsumo invierà una lettera all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) cui chiede di monitorare l’evoluzione del mercato e verificare che l’offerta di polizze diventi rapidamente “più ampia, trasparente e competitiva” per garantire ai consumatori di rispettare l’obbligo di assicurazione dei monopattini elettrici a condizioni eque.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!