Autovelox, Assoutenti: in Italia ancora caos e rischio ricorsi

A ridosso dell’estate c’è ancora un caso, e un caos, autovelox in Italia. Ci sono infatti ancora ritardi nel decreto sull’omologazione degli autovelox del Ministero dei trasporti, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonostante il sostanziale via libera dell’Unione europea. A denunciarlo ieri Assoutenti, che sottolinea come sulle multe stradali ci sia ancora una situazione caotica.

Omologazione autovelox, il caso

La questione autovelox scaturisce dal fatto che omologazione e approvazione sono procedimenti diversi per cui, se l’autovelox è approvato ma non omologato, le multe – secondo la Cassazione – sono da cancellare. Approvazione e omologazione degli autovelox sono procedure diverse. E la Corte di Cassazione nell’aprile 2024 ha accolto il ricorso di un automobilista su una multa per eccesso di velocità perché l’autovelox non era omologato.

“Lo scorso 4 maggio – spiega dunque Assoutenti – si è chiusa senza rilievi la procedura “Tris” – che come noto obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea le bozze di regolamentazione tecnica prima di renderle definitive – relativa al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di omologazione, taratura e verifiche periodiche degli autovelox e di tutti gli altri sistemi di rilevazione automatica della velocità. L’Ue non ha mosso obiezioni al testo, ma l’iter sull’approvazione del decreto risulta ancora in stand-by: manca infatti la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale”.

La vicenda si trascina appunto dall’aprile 2024 e dalla sentenza della Cassazione che ha definito nulle le multe elevate da autovelox approvati ma non omologati. Questo, aggiunge Assoutenti, ha messo teoricamente fuorigioco il 71% degli apparecchi di rilevazione della velocità presenti sul territorio e che, secondo il censimento pubblicato dal Mit, non rispettano i requisiti di omologazione.

Dal decreto autovelox alle nuove criticità

Assoutenti spiega che ora, in base al decreto del Mit, saranno considerati automaticamente omologati gli apparecchi successivi al 2017, perché approvati ai sensi dei requisiti tecnici previsti dal DM 282/2017. Per gli autovelox “ante-2017”, invece, il decreto prevede test tecnici, taratura e verifiche di funzionalità obbligatori ai fini della validità degli apparecchi. Enti locali e produttori, se già in possesso della documentazione richiesta dal decreto, potranno seguire una procedura semplificata, inviando i documenti integrativi al Mit, il quale entro 60 giorni dovrà esprimersi e dare il via libera all’omologazione.

Questo l’iter che si dovrebbe seguire, ma il contenzioso sugli autovelox potrebbe continuanre.

“Secondo esperti e giuristi – afferma il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – la “sanatoria” per tutti gli apparecchi successivi al 2017 sarebbe illegittima, perché trasforma retroattivamente le approvazioni in omologazioni. Inoltre la competenza sul nodo dell’omologazione spetterebbe al Mimit, e non al Mit, in quanto autorità nazionale di riferimento in materia metrologica. Elementi che, proprio a ridosso dell’estate, potrebbero portare a nuovi ricorsi e alimentare il caos autovelox in Italia”.