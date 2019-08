La spesa media per il rientro sui banchi aumenta del 1,3% rispetto allo scorso anno, ma acquistando online si può risparmiare

Per bambini e ragazzi, la fine delle vacanze si traduce rapidamente con “fine della pacchia”. Ricomincia la scuola, con i suo carico di impegni, compiti, interrogazioni.

In attesa del suono della campanella, è caccia a zaini, astucci, diari, quaderni che ogni anno comportano costi di tutto rispetto per le famiglie.

Per il 2019, Federconsumatori stima infatti una spesa media di 533 euro con un aumento del +1,3 % rispetto allo scorso anno.

Scandagliando tra le diverse offerte proposte sui siti di e-commerce però si scopre che la spesa può essere ridotta considerevolmente.

In questo periodo dell’anno, infatti, aumentano considerevolmente le ricerche degli utenti per prodotti legati all’ambito scolastico.

E-commerce per risparmiare

L’Osservatorio Back to school di Trovaprezzi.it ha evidenziato che lo scorso anno tra luglio e settembre, sono state effettuate oltre 165 mila ricerche nella macro categoria dedicata ai prodotti per la scuola. Per i prossimi mesi la stima è di oltre 95 mila ricerche divise tra zaini (oltre 50 mila), trolley (circa 18 mila), astucci (circa 9 mila e 600), diari (5 mila), grembiuli (circa 4 mila) e quaderni che riempiranno i carrelli elettronici per gli studenti di scuole elementari e medie.

Volendo tracciare una spesa media sul web per rinnovare il corredo in vista del nuovo anno scolastico, Trovaprezzi.it ha selezionato i 10 prodotti indispensabili, al miglior prezzo online (rilevato nella settimana 22-28 luglio).

Con circa 100 euro si può così organizzare lo zaino ideale per uno studente di scuola media.

Back to school, meglio comprare online

Zaino Seven reversibile → a partire da 44,94 € Diario Smemoranda → a partire da 11,10 € Astuccio portapenne Seven→ a partire da 12,95 € Set 12 mini penne a sfera → a partire da 18,23 € Set 4 matite portamine → a partire da 1,57 € Set 3 gomme da cancellare → a partire da 1,20 € Quadernone con spirale → a partire da 2 € Forbici carta → a partire da 1,35 € Set goniometria (4 pezzi)→ a partire da 3,90 € Album disegno → a partire da 1,83 €

Muoversi per tempo e comparare i prezzi online sul web può essere dunque una buona soluzione di risparmio (circa 60 euro) rispetto alle tradizionali cartolerie o centri commerciali.

Gli ebook aiutano a risparmiare

Un’ulteriore fonte di risparmio può venire dagli ebook che sempre più spesso vanno a sostituire i libri di testo tradizionali.

La rivoluzione tecnologica nelle scuole era partita qualche anno fa con l’introduzione della lavagna interattiva multimediale (LIM). La sperimentazione dell’ebook era stata accolta con favore da istituzioni e famiglie sia per garantire risparmi rispetto ai libri di testo, sia per una maggiore praticità durante le ore di studio.

Purtroppo a livello nazionale si è ancora in una fase di stallo, tuttavia cominciano a intravedersi, in particolare al Nord, i primi segnali di interesse.

Qui infatti si stimano oltre la metà delle ricerche (61% sul totale): percentuale in larga misura divisa tra Lombardia (29%), Emilia Romagna (9%) e Piemonte (8%). La Campania (con l’8% di ricerche stimate) conquista il 4° posto, classificandosi come unica regione del Sud tre le prime cinque a livello nazionale. Il Centro, con 23 ricerche ogni 10mila abitanti, supera invece il Nord nella ricerca generale dei vari prodotti scolastici.