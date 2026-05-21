Biodiversità, in Italia un grande patrimonio che rischia di scomparire

La biodiversità in Italia è seriamente minacciata e molte specie vegetali e animali rischiano di scomparire per sempre. C’è “una crisi sistemica” della biodiversità a livello mondiale e nazionale. Una leva per risanare gli ecosistemi e contrastare la crisi climatica (a sua volta causa di perdita di biodiversità insieme ad altri fattori, come l’inquinamento e la perdita degli habitat naturali) è allora rappresentata dalle Nature-Based Solution (NbS), azioni e soluzioni basate sulla natura, che insieme risanano gli ecosistemi e contrastano la crisi del clima.

In occasione della Giornata mondiale della biodiversità che ricorre domani, Legambiente presenta il Report “Biodiversità a rischio 2026” che fa il punto sulla situazione, sugli ecosistemi degradati e sulle specie in declino, come pure delle soluzioni per il ripristino di natura e habitat.

La crisi della biodiversità

C’è una triplice crisi planetaria composta dalla crisi climatica, dall’inquinamento e dalla perdita di biodiversità. E in Italia i target previsti su clima e biodiversità sono fermi: “non cresce la percentuale di aree protette, principale presidio per la tutela della biodiversità, non si riduce il degrado degli ecosistemi e aumenta il consumo di suolo”, scrive il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani nella premessa del dossier.

L’Italia è paese ricco di biodiversità. “Rispetto al totale di specie presenti in Europa, in Italia si ritrovano oltre il 30% di specie animali e quasi il 50% di quelle vegetali, il tutto su una superficie 30 volte più piccola rispetto all’intero continente”, evidenzia il dossier. Oltre a essere fra i paesi europei con la maggior ricchezza di flora e fauna, in Italia ci sono “elevatissimi tassi di endemismo”, sono presenti specie che vivono solo nei confini nazionali.

Ma questa ricchezza di biodiversità è seriamente minacciata e numerose specie ed ecosistemi rischiano di sparire per sempre: le liste rosse mondiali dicono che in Italia “oltre 240 specie tra animali e vegetali hanno un’alta probabilità di scomparire per sempre”.

Fra le specie a rischio di estinzione ci sono piante e animali. Pesci, rettili, anfibi. È minacciato il 23% dei mammiferi, compresi il delfino e la balenottera; fra il 27% degli uccelli nidificanti, il più emblematico è il fratino.

“Il quadro complessivo evidenzia una crisi sistemica della biodiversità, sia a livello globale sia nazionale – evidenzia il dossier – I dati mostrano un aumento costante del numero di specie minacciate, una riduzione significativa delle popolazioni animali, un degrado diffuso degli ecosistemi. Nel caso italiano, la ricchezza biologica coesiste con pressioni antropiche elevate, rendendo il Paese particolarmente vulnerabile”.

Le soluzioni basate sulla natura

In un paese così minacciato da crisi climatica, inquinamento e pressioni antropiche, e che arranca nella tutela della biodiversità, diventa fondamentale “rigenerare zone umide, paludi e dune, realizzare tetti verdi, rinaturalizzare i corsi d’acqua, ripristinare i pascoli d’alta quota e gli ecosistemi forestali degradati” .

Per Legambiente “una leva strategica per un cambio di passo sono le Nature-Based Solutions (NbS): interventi basati su processi naturali che garantiscono benefici non solo per la conservazione della natura, ma per l’intera comunità in termini di adattamento alla crisi climatica”.

Le soluzioni basate sulla natura sono “azioni per proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare ecosistemi naturali o modificati, affrontando sfide sociali in modo efficace e adattivo e generando allo stesso tempo benefici per il benessere umano e per la biodiversità”.

Legambiente indica dunque per ogni ecosistema gli interventi basati sulla natura che servono a recuperare funzioni naturali: a partire da boschi e foreste per continuare con le zone umide e le aree costiere. Ad esempio per le zone umide, il recupero deve passare dal ripristino di paludi, lagune, dune, estuari e ambienti salmastri, costruendo anche una difesa naturale contro erosione e alluvioni.

Azioni a tutela della biodiversità

Legambiente chiede quindi di trasformare la tutela della biodiversità in giustizia territoriale, coinvolgendo le comunità locali. Chiede piani e strategie di adattamento a diverse scale (nazionale, regionale) per le singole specie o habitat o per tipologie di aree protette terrestri e marine, contrastando i crescenti rischi naturali (incendi, eventi meteorologici estremi) e un’accelerazione nell’attuazione della Strategia Nazionale al 2030 con strumenti e risorse finanziarie adeguate; un miglioramento della gestione della Rete Natura 2000; una piena applicazione della Direttiva Habitat e della Nature Restoration Law.

“Al giro di boa della Strategia UE per la biodiversità al 2030, l’Italia rischia di far rimanere i target lettera morta – ha detto Stefano Raimondi, responsabile biodiversità di Legambiente –. Mentre i conflitti mondiali distolgono l’attenzione dal declino degli ecosistemi, dobbiamo invertire la rotta, puntando sul ripristino ambientale mediante le NbS. Un atto politico e culturale, che nasce dall’ascolto e la co-progettazione con le comunità locali come ci ricorda il tema scelto per celebrare la Giornata mondiale della biodiversità 2026: “Agire localmente per un impatto globale”. Il legame tra partecipazione e risultati è concreto: una zona umida protetta difende dalle alluvioni e genera ecoturismo, così come un bosco è più resiliente se gestito da chi vive l’area interna”.

In difesa degli animali come il lupo

Legambiente ricorda inoltre che la fauna selvatica e marina è l’essenza delle Nature-Based Solutions. Sono parole in difesa di animali spesso sotto attacco, come il lupo, soggetto a un declassamento del livello di protezione.

“Grandi predatori come il lupo sono regolatori ecosistemici insostituibili: controllano la popolazione degli erbivori, proteggono i boschi dal pascolamento eccessivo e contrastano il degrado del suolo e degli habitat. L’orso – spiega Legambiente – rappresenta una “specie ombrello”: proteggerlo significa tutelare interi ecosistemi montani e la sua presenza è spesso indice di ambienti naturali ancora ricchi e relativamente poco degradati. Vale lo stesso per il camoscio, sentinella degli equilibri della macrofauna alpina e appenninica, e nei corsi d’acqua, per la trota nativa, la cui presenza è la migliore garanzia biologica della salute dei fiumi. In mare, lo squalo mantiene l’equilibrio biologico e i coralli creano habitat vitali per la biodiversità”.