Black Friday, Federconsumatori: famiglie fanno shopping per anticipare regali di Natale

Osservatorio Federconsumatori per il Black Friday: il 42% delle famiglie approfitterà degli sconti e cresce la spesa. Si fa shopping per anticipare i regali di Natale. Tra i settori più gettonati elettronica, abbigliamento, cura della persona, ma anche viaggi

Con lo sguardo online, a caccia degli sconti per il Black Friday. Ufficialmente il “venerdì nero” con le sue promozioni cade quest’anno il 29 novembre, ma ormai da tempo si è affermata la tendenza ad ampliare i giorni delle promozioni per giorni e giorni, specialmente (ma non solo) online, nei marketplace e nei siti di elettronica.

E la tendenza di quest’anno sarà ancora una volta quella di approfittare degli sconti del Black Friday per anticipare i regali di Natale.

Black Friday per il 42% delle famiglie

Il 42% delle famiglie, afferma Federconsumatori, guarderà all’iniziativa per fare shopping e rispetto allo scorso anno aumenta un po’ anche la spesa, di poco inferiore ai 140 euro a famiglia. Fra i settori più gettonati per le spese nel Black Friday ci sono, da tradizione, l’elettronica, ma molte scelte riguarderanno anche abbigliamento, cura della persona e viaggi.

Negozi e portali online stanno lanciando sconti e promozioni anche con molto anticipo rispetto all’effettivo Black Friday.

Secondo l’Osservatorio nazionale Federconsumatori “cresce il numero di famiglie che approfitteranno degli sconti (quest’anno saranno il 42%, con una crescita del 7,7% rispetto al 2023). In lieve crescita anche la spesa media a famiglia, che si attesterà a circa 138,90 euro +5,2% rispetto al 2023)”.

Quasi sette acquirenti su dieci (il 69%) farà shopping nel Venerdì Nero per comprare regali di Natale a prezzo scontato. La maggior parte dei consumatori farà spese online, ma l’appuntamento sarà occasione di sconti anche per catene e negozi che da settimane stanno organizzando le proprie campagne di promozione a tema, prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni prima e dopo il Black Friday.

Cosa si compra nel Black Friday?

Prima di tutto prodotti di elettronica, come da tradizione: tablet, smartphone, smartwatch, smart tv e sound bar, insieme a piccoli elettrodomestici (soprattutto dispositivi smart per la casa).

Non mancheranno abbigliamento e calzature e, a seguire, cosmetici, prodotti per la skincare e per la cura della persona.

Altro settore gettonato durante il Black Friday sarà anche quello dei viaggi e delle “esperienze”. Dai treni ai voli alle agenzie viaggio, ricorda Federconsumatori, ormai molti applicano sconti in occasione del Black Friday, approfittando anche del ritorno della voglia di viaggiare, che spinge sempre più persone a sostituire il viaggio al tradizionale regalo di Natale. Non mancano promozioni anche nei servizi di manutenzione, da controllo gomme al controllo caldaia. E richiami all’eco-sostenibilità (qualche volta con rischio greenwashing).

Attenzione però ai falsi sconti. Federconsumatori ricorda infatti che, online come nei negozi, c’è sempre il rischio di incappare nell’aumento del prezzo dei prodotti per far apparire più convenienti sconti in realtà irrilevanti e in alcuni casi inesistenti.

